به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رضوانی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری تجمع مردمی شبانه در فرمانداری مریوان اظهار کرد: حفظ وحدت، انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه است و مردم مریوان همواره در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب پیشگام بوده‌اند.

وی افزود: اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان، روحانیون و فعالان فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در تبیین دستاوردهای نظام و مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان بر عهده دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مریوان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع مردمی شبانه، بیان کرد: این برنامه با هدف نمایش همبستگی اجتماعی و اعلام حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان برگزار خواهد شد.

وی گفت: مردم انقلابی و بصیر این شهرستان آمادگی دارند همچون گذشته با حضور پرشور در صحنه، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند.

در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان، معتمدان و فعالان فرهنگی شهرستان برگزار شد، حاضران ضمن محکوم کردن اقدامات خصمانه دشمنان ایران اسلامی، بر حمایت قاطع مردم مریوان از آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

در پایان جلسه نیز فرماندار مریوان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بر برگزاری منظم و هماهنگ این تجمع مردمی تأکید کرده و مقرر شد تمهیدات لازم برای پوشش رسانه‌ای و انعکاس مناسب این رویداد فراهم شود.