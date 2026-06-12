فریدون بابایی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشریح آخرین برنامههای این شرکت در استان گیلان و سلسله بازدیدهای میدانی از محلات هدف و محدوده بازآفرینی شهری، اظهار کرد: به منظور نظارت مستقیم بر روند بازسازی بخش های آسیب دیده، از جمله بازار رشت و پروژههایی نظیر تالاب عینک، شرکت بازآفرینی شهری در تلاش است تا از طریق پروژههای خود، نقش حمایتی و همگام با شهرداریها در پیشبرد این اقدامات ایفا کند.
تأکید بر برگزاری منظم جلسات ستادهای بازآفرینی در شهرستانها
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به اهمیت مدیریت منطقهای و ضرورت برگزاری منظم جلسات ستادهای بازآفرینی در تمامی شهرستانها، به ویژه رودسر، لاهیجان و لنگرود اشاره کرد و افزود: هدف از حضور در ستادهای شهرستان و تعامل با دستگاههای عضو، تبیین سیاستهای بازآفرینی شهری و مشخص کردن دقیق تکالیف هر یک از آنهاست تا از طریق همفکری و همکاری با فرمانداران و شهرداران، فرآیند بازآفرینی با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.
بابایی اقدم به ضرورت شناسایی دقیق پهنههای ناکارآمد شهری بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: بازبینی و بازنگری در پهنههای ناکارآمد، شامل چهار دسته محلات پرخطر، بافتهای فرسوده، بافت های واقع در پهنههای پرخطر و سکونتگاه های غیر رسمی، از اولویت های اصلی است.
وی با بیان اینکه به شهرداری هایی که هنوز فاقد پهنه مصوب هستند، توصیه میشود مطالعات لازم را در این زمینه انجام دهند، تصریح کرد: هرگونه کمک اهرمی شرکت در قالب خدمات روبنایی و تأمین منابع، منوط به مصوب شدن محلات در ستاد شهرستان و تأیید آنها در کمیسیون ماده ۵ است.
اولویتبندی پروژههای پیادهراهسازی و احیای خانههای تاریخی در لاهیجان
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه برنامهذهای آتی شرکت، توسعه بافت های شهری است، گفت: به منظور توسعه یافتگی شهری، بررسی اقدامات در حوزه پیادهراهسازی و احیای مسیرهای انسانمحور و خانههای تاریخی در لاهیجان در اولویت است.
وی با تأکید بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در این بافتها اظهار داشت: شرکت در مراحل بعدی، بر روی پروژههای حساس شهری در مناطق مختلف استان متمرکز خواهد بود.
چالشهای طرح توسعه حرم آستانه اشرفیه و راهکارهای تأمین منابع
بابایی اقدم با اشاره به چالش های اجرای طرح توسعه حرم در آستانه اشرفیه گفت: با توجه به طولانی شدن روند اجرای طرح توسعه حرم و تأثیر آن بر ساکنین شهر، شرکت بازآفرینی شهری تلاش میکند تا با کارشناسی املاک و در اختیار قرار دادن صندوق توسعه حرم، راهکارهای تأمین منابع مالی برای بازگشایی مسیرهای کلیدی از جمله مسیر ۳۵ متری را فراهم کند.
وی افزود: با توجه به وسعت بالای بافتهای ناکارآمد در این محدوده، مدیریت هوشمندانه و تأمین منابع مالی، کلید اصلی عبور از این چالشهای طاقتفرسا است.
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