تملک واحدهای تجاری میدان ثارالله بندر کیاشهر در دستور کار قرار گرفت

فریدون بابایی‌اقدم در حاشیه بازدید از طرح تفصیلی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توسعه حرم آستانه اشرفیه اقدامی بسیار ارزشمند است که از سال‌های قبل آغاز شده، اما طولانی شدن زمان اجرا باعث تکدر خاطر ساکنین این محلات شده است.

وی با بیان اینکه ماهیت مسیرگشایی، کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است، افزود: با توجه به ضرورت‌های موجود، ما به‌عنوان شرکت بازآفرینی شهری، در تأمین منابع مالی بخشی از این بازگشایی عهده‌دار مسئولیت هستیم.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اقداماتی با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی در این خصوص انجام شده و مقرر است بخشی از املاکی که در اختیار داریم در اختیار صندوق توسعه حرم قرار بگیرد تا در سفرهای آتی، شاهد مصالحه با ساکنین املاک واقع در این محدوده و تسریع در عملیات اجرایی باشیم.

بررسی محدودیت‌های بافت شهری بندر کیاشهر

بابایی‌ اقدم با اشاره به بازدید از چند طرح در بندر کیاشهر تصریح کرد: بندر کیاشهر علیرغم مزیت‌های نسبی بسیار زیاد و ظرفیت‫‌های قابل توجه، خواه‌ناخواه با محدودیت‌هایی در بافت شهری مواجه است.

وی با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری و دبیرخانه ستاد ملی در دو محور کمک‌کار مدیریت شهری بندر کیاشهر خواهد بود، افزود: اقداماتی را می‌توان در راستای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود به لحاظ اقتصادی انجام داد.

پیگیری تملک واحدهای تجاری میدان ثارالله

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به تشریح محورهای حمایتی در بندر کیاشهر پرداخت و تصریح کرد: یکی از محورها، ادامه تملک واحدهای تجاری مستقر در میدان ثارالله است. ما از قبل اقداماتی در این زمینه داشتیم و یکی از واحدها ظاهراً تملک شده است.

وی گفت: در خصوص مابقی سپرده‌ای که در آنجا داریم، باید تصمیم‌گیری شود. پیشنهاد ما به مدیریت شهری این بود که پیشنهادهای شهر را بشنویم تا از سایر منابع و همچنین آن سپرده در اختیار شهر قرار دهیم تا مشکل چندین‌دهه‌ای شهر در این نقطه حل شود.

حمایت از طرح پیاده‌رومحوری در بندر کیاشهر

بابایی‌اقدم با تأکید بر سیاست‌های این شرکت در حمایت از طرح‌های انسان‌محور اظهار داشت: به‌عنوان متولی بافت‌های ناکارآمد شهری، علاقه‌مند به حمایت از بحث انسان‌محوری و مسیرهای پیاده‌روسازی هستیم که در اغلب شهرداری‌ها این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود: در همین راستا برای بندر کیاشهر نیز مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی پیشنهادی را تحت عنوان «مسیر پیاده‌محوری حدفاصل میدان ثارالله تا بازار ماهی‌فروشان» در پیشنهادات سال ۱۴۰۵ بگنجاند تا بتوانیم مبلغی را در قالب اقدام مشترک به‌صورت کمک به شهرداری انجام دهیم.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری نشست‌های تخصصی برای حل مشکلات شهری بندر کیاشهر خبر داد و ادامه داد: اعضای ستاد بازآفرینی شهری برنامه‌ریزی برای حضور در شرکت داشته باشند، سعی می‌کنیم تصمیمات مدیریتی اتخاذ شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن، اقدامات اجرایی عملیاتی شود.