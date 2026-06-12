جابر حسن‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیگیری‌های استاندار، وزارت راه و شهرداری‌ها برای ساماندهی موضوع زمین و بلندمرتبه‌سازی در این استان خبر داد و آن را یک اتفاق مهم در سطح کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به انتخاب مشاور طرح پس از پیگیری‌های انجام‌شده، افزود: طرح اولیه، مقدماتی و سهم‌بندی استان مازندران تقریباً نهایی شده و امیدواریم هفته آینده برای ارائه اولیه به استان بیاید و با برنامه‌ریزی مناسب، بتوانیم تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین تکلیف بلندمرتبه‌سازی در استان اقدام کنیم و سازوکار و ضوابط آن را شکل دهیم.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های راه استان اشاره کرد و گفت: مجموعه وزارت راه، شامل شرکت توسعه و مهندسی زیرساختدو اداره کل شهرسازی، رسالت خود را در حوزه جاده‌ای و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران به‌ویژه در سفرهای اخیر به خوبی انجام داده است.

وی افزود: بار اصلی جابه‌جایی مسافران به استان بر دوش حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و ما ساماندهی جاده‌ها را در دستور کار داریم.

وی با یادآوری تلاش‌های انجام‌شده برای جاده هراز، خاطرنشان کرد: حتی در دوران جنگ توانستیم جاده هراز را به اتمام برسانیم و اکنون نیز وزارت راه و شهرسازی پیگیر است تا بخش دیگری از این محور را تا پایان سال به اتمام برساند.

حسن زاده تصریح کرد: عملیات اجرایی در استان مازندران ادامه دارد و بخش اعظم تأمین اعتبار آن از طریق مولدسازی اراضی وزارت راه در استان انجام می‌شود؛ اراضی را شناسایی، تأمین و عرضه می‌کنیم و این بهترین مدل با توجه به شرایط کنونی کشور است.