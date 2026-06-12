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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر پردیس تهران را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر پردیس تهران را لرزاند

پردیس- بامداد امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر شهر پردیس در استان تهران را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۳:۳۰ بامداد جمعه ۲۲ خرداد، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر پردیس تهران را لرزاند.

بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت ۳۵.۸۳ درجه شمالی و ۵۱.۸۲ درجه شرقی به وقوع پیوسته است.

کانون این زمین‌لرزه ۱۰ کیلومتری پردیس، ۱۲ کیلومتری بومهن و ۱۳ کیلومتری رودهن در استان تهران گزارش شده است.

مؤسسه ژئوفیزیک، بزرگی این زمین‌لرزه را ۳.۱ در مقیاس ریشتر و عدم قطعیت مکانی آن را حدود ۲.۶ کیلومتر در راستای شمالی-جنوبی و ۲.۲ کیلومتر در راستای شرقی-غربی اعلام کرده است.

تاکنون از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی منتشر نشده است.

کد مطلب 6857662

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