امام جمعه سیراف: محرم بستری برای تقویت همبستگی و روحیه ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه های نماز جمعه سیراف با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: پاسخهای انجامشده از سوی نیروهای جبهه مقاومت، نشاندهنده شکلگیری مرحلهای تازه در معادلات بازدارندگی و تقابلهای منطقهای است.
وی با بیان اینکه پاسخ سریع به حملات اخیر، نشاندهنده تثبیت راهبرد پاسخ فوری و هماهنگ در چند جبهه است، گفت: این تحولات موجب تغییر در موازنههای امنیتی و اقتصادی منطقه شده و پیام آن، آمادگی برای واکنش همزمان در سطوح مختلف است.
امام جمعه سیراف همچنین با اشاره به شرایط جاری منطقه افزود: آنچه امروز در حال وقوع است، تنها یک تقابل نظامی نیست، بلکه ابعاد رسانهای، اقتصادی و اطلاعاتی نیز بهصورت جدی در آن دخیل است. هدف اصلی این فشارها، تضعیف انسجام داخلی، کاهش تابآوری ملی و اثرگذاری بر افکار عمومی است.
وی با تأکید بر اهمیت جنگ روایتها اظهار کرد: در شرایط جنگ ترکیبی، اطلاعرسانی دقیق، بههنگام و مسئولانه، نقش مهمی در مقابله با شایعات، مدیریت افکار عمومی و حفظ انسجام اجتماعی دارد. هرگونه ارسال پیام ضعف، تردید یا ناامیدی به جامعه، میتواند زمینهساز افزایش فشارها و تهدیدهای آینده شود.
حجتالاسلام عاشوری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع دیپلماسی گفت: جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه مسیر گفتوگو را نبسته است، دیپلماسی را در چارچوب قدرت و بازدارندگی دنبال میکند و معتقد است گفتوگو زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل هزینه تعرض را درک کرده باشد.
لزوم تقویت تابآوری ملی
وی همچنین با اشاره به همزمانی برخی مناسبتهای ملی با ماه محرم، این تقارن را از منظر فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: محرم همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی ایران، بستری برای تقویت روحیه ایستادگی، همبستگی و بازخوانی مفاهیم دینی و اجتماعی بوده است.
امام جمعه سیراف در ادامه، با اشاره به جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در آموزههای اسلامی، تصریح کرد: این اصل، یکی از پایههای اصلاح اجتماعی و مقابله با فساد در جامعه است و در نهضت عاشورا نیز جایگاهی اساسی داشته است.
وی اضافه کرد: بازخوانی این مفاهیم در شرایط امروز میتواند در تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی، هوشیاری عمومی و انسجام فرهنگی مؤثر باشد.
حجتالاسلام عاشوری در ادامه با رویکردی حماسی به تهدیدات اخیر ترامپ واکنش نشان داده و آن را مصداق بارزِ گزافهگوییهای سیاسی دانست و با اشاره به واکنشها تأکید کرد: ملت ایران، ضمنِ رصد دقیقِ تحرکات و لفاظیهای واشنگتن، نه تنها مرعوبِ اینگونه تهدیدات توخالی نخواهد شد، بلکه همچنان بر مطالبه قطعی خود برای گرفتن انتقام خون شهدای مقاومت اصرار دارد.
وی تصریح کرد: از دیدگاه ناظرانِ این فضایِ اعتراضی، ایران در مسیرِ استعمارستیزیِ تاریخیِ خود راسخ بوده و دشمن خبیث با هرگونه تعرض به خاک یا زیرساختهای کشور، با پاسخی پشیمانکننده و در ابعادی جهنمی برای متجاوزان مواجه خواهد شد.
امام جمعه سیراف تأکید کرد: تقویت تابآوری ملی نیازمند توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عملیاتی است و همه ارکان جامعه باید در مسیر حفظ وحدت، امید اجتماعی و مقابله با جنگ روانی نقشآفرین باشند.
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