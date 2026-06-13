تامین و توزیع ۱۷ هزار تن انواع کود کشاورزی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: این شرکت در خط مقدم تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی قرار دارد و وظیفه ذاتی ما، تاب‌آوریِ تأمین در شرایط بحرانی و پشتیبانی حداکثری از کشاورزان در شرایط عادی است.

وی با تبیین اهمیت علمی تغذیه گیاهی تصریح کرد: تغذیه گیاهی فرآیندی حیاتی است که در آن گیاهان عناصر ضروری شامل درشت‌مغذی‌ها مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و ریزمغذی‌ها مانند آهن، روی، مس، منگنز، بور و مولیبدن را برای رشد و تولیدمثل جذب می‌کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: کمبود هر یک از این عناصر می‌تواند منجر به کاهش رشد، افت عملکرد محصول، ضعف در برابر آفات و بیماری‌ها و کاهش کیفیت تولیدات شود.

وی افزود: تأمین متعادل و به‌موقع این عناصر از طریق کودهای کشاورزی، مستقیماً با امنیت غذایی جامعه پیوند خورده است، چرا که تولید پایدار، بنیانِ سفره مردم را تشکیل می‌دهد.

الیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این مجموعه در بازه زمانی ۹ اسفندماه سال گذشته تا ۲۱ خردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگ رمضان و با وجود چالش‌های جدی لجستیکی و محدودیت‌های عملیاتی، مدیریت تأمین و توزیع نهاده‌ها لحظه‌ای متوقف نشد.

وی تأکید کرد: در این بازه زمانیِ فشرده، با بسیج تمامی امکانات و بهره‌گیری از شبکه توزیع سراسری، موفق به تأمین و توزیع ۱۷ هزار تن انواع کودهای کشاورزی شدیم تا کوچک‌ترین وقفه‌ای در چرخه تولیدات زراعی استان ایجاد نشود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در تشریح دستاوردهای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی نیازهای کودی استان، بیش از ۱۱۰ هزار تن انواع کودهای کشاورزی پایه شامل ازت، فسفات و پتاس در سطح شهرستان‌های استان توزیع شد.

وی اولویت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در توزیع نهاده‌ها، دسترسی آسان، قیمت مصوب و کیفیت تضمین‌شده دانست و خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تمرکز اصلی بر تأمین به‌موقع کودهای پتاسه و فسفاته در کنار کودهای ازته قرار گرفت تا ضمن بهبود کیفیت محصولات، مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی نیز ارتقا یابد.

الیاسی در پایان با تأکید بر اینکه تجربیات موفق دوران مدیریت بحران و عملکردِ سال ۱۴۰۴ پشتوانه محکمی برای برنامه‌ریزی‌های آتی است، تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تکیه بر شبکه گسترده کارگزاری، همچنان در مسیر خودکفایی محصولات کشاورزی، به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای مطمئن در کنار بهره‌برداران عزیز خواهد بود.