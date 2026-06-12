به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس زورمند بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن از جنگ تحمیلی سوم در ملارد خبر داد و گفت: این عملیات طی ساعات آینده با حضور نیروهای تخصصی هوافضای سپاه انجام خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این عملیات توسط نیروهای متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود و تمامی تمهیدات ایمنی لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه ملارد در پایان افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و از مردم خواست در صورت مشاهده دود یا شنیدن صداهای ناشی از عملیات، آرامش خود را حفظ کنند.