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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در ملارد

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در ملارد

ملارد- فرمانده سپاه ناحیه ملارد از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن از جنگ تحمیلی سوم در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس زورمند بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن از جنگ تحمیلی سوم در ملارد خبر داد و گفت: این عملیات طی ساعات آینده با حضور نیروهای تخصصی هوافضای سپاه انجام خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این عملیات توسط نیروهای متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود و تمامی تمهیدات ایمنی لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه ملارد در پایان افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و از مردم خواست در صورت مشاهده دود یا شنیدن صداهای ناشی از عملیات، آرامش خود را حفظ کنند.

کد مطلب 6858027

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