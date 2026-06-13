به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائه بستههای ویژه «فوتبالیپلاس»، برگزاری مسابقه پیشبینی نتایج بازیها با جوایزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالای دیجیتال، اجرای طرحهای تشویقی در «پیشواز فان» و جشنواره ویژه خرید اقساطی تلویزیون از بازارگاه، مجموعهای از خدمات و پیشنهادهای ویژه را برای همراهی مشترکان خود با بزرگترین رویداد فوتبالی جهان تدارک دیده است.
بستههای «فوتبالیپلاس» اینترنت و مکالمه ویژه جامجهانی ۲۰۲۶
ایرانسل، بستههای ویژه «فوتبالیپلاس» را برای مشترکان تلفن همراه خود ارائه کرده است. این دو بسته ترکیبی پیشنهادی، شامل ۹۰ گیگابایت اینترنت و ۲۰۲۶ دقیقه مکالمه درونشبکه ایرانسلی با اعتبار ۶۰ روزه و بسته دوم ۴۵ گیگابایت اینترنت به همراه ۲۰۲۶ دقیقه مکالمه درونشبکه ایرانسلی با اعتبار ۶۰ روزه، در اختیار مشترکان قرار میدهد.
این بستهها ویژه استفاده از محتوای پلتفرمهای پخش آنلاین، شامل « آیاسپورت»، «آپارات اسپرت»، «فوتبال ۳۶۰»، «ورزش۳» و «آنتن» هستند.
بستههای ساعتی ویژه جامجهانی ۲۰۲۶
همچنین بستههای ساعتی ویژه تماشای مسابقات، از ۳۰ دقیقه پیش از آغاز هر بازی تا پایان آن، با قیمتهای شخصیسازیشده در دسترس مشترکان قرار میگیرد. این بستهها شامل ۹۰ گیگابایت اینترنت با اعتبار سهساعته است.
فعالسازی بستههای فوتبالیپلاس و ساعتی جامجهانی، از طریق شمارهگیری کد دستوری #۲۰۲۶* یا سوپراپلیکیشن ایرانسلمن امکانپذیر است. مشترکان میتوانند با مراجعه به بخش پیشنهادها در ایرانسلمن، نسبت به خرید و فعالسازی این بسته اقدام کنند.
مشترکان ایرانسل میتوانند، در ایام برگزاری جامجهانی ۲۰۲۶، این بستهها را به دفعات فعال کنند و از خدمات اینترنت همراه و مکالمه درونشبکه بهرهمند شوند.
پیشبینی جامجهانی با جوایز ۱۰۰ میلیون تومانی
همزمان با آغاز بازیهای جامجهانی ۲۰۲۶، مشترکان ایرانسلی میتوانند با شرکت در مسابقه پیشبینی جامجهانی ۲۰۲۶، نتایج بازیها، دیدارهای تیم ملی ایران و قهرمان این دوره از رقابتها را پیشبینی کرده و از طریق پیشبینیهای صحیح و انجام فعالیتهای روزانه، امتیاز کسب کنند.
در پایان مسابقات، هفت نفر از شرکتکنندگانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، هر یک برنده ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای دیجیتال از بازارگاه ایرانسل میشوند. همچنین، به قید قرعه به ۲۳ نفر از شرکتکنندگان، یک ترابایت اینترنت هدیه تعلق میگیرد.
علاقهمندان میتوانند علاوه بر شرکت در مسابقه پیشبینی، مسابقات جامجهانی ۲۰۲۶ را بهصورت زنده از طریق « iSport» ایرانسل تماشا کنند.
اطلاعات بیشتر درباره مسابقه پیشبینی جامجهانی ۲۰۲۶، جوایز، زمانبندی مسابقات و نحوه شرکت در این طرح، از طریق وبسایت ایرانسل در دسترس است.
شانس دریافت جوایز با «پیشواز فان»
همچنین همزمان با برگزاری رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶، مشترکان ایرانسل میتوانند با فعالسازی آهنگ پیشواز در سایت «پیشواز فان»، شانس خود را برای شرکت در قرعهکشی گردونه شانس و دریافت جوایز متنوع افزایش دهند.
بر اساس این طرح، با فعالسازی هر آهنگ پیشواز، پنج شانس برای شرکت در قرعهکشی به کاربران اختصاص مییابد و هر بار استفاده از گردونه شانس، سه شانس را مصرف میکند. مشترکان برای محاسبه و مشاهده شانسهای خود، باید ابتدا به حساب کاربری خود در سامانه « پیشواز فان» وارد شوند.
در این طرح، جوایز متعددی از جمله کنسول بازی پلیاستیشن ۵، گوشی هوشمند سامسونگ، تبلت، مچبند هوآوی و سایر جوایز برای برندگان در نظر گرفته شده است.
«آهنگ پیشواز»، یکی از خدمات ایرانسل است که با استفاده از آن، مشترکان میتوانند زمان لذتبخشی را برای مخاطبان خود هنگام دریافت تماس، فراهم کنند. ایرانسل در اوایل راهاندازی شبکه خود، این امکان را برای نخستین بار در ایران، به مشترکان تلفن همراه ارائه داده بود.
علاقهمندان به فعالسازی آهنگ پیشواز، میتوانند از طریق سوپراپلیکیشن « ایرانسلمن» یا وبسایت « پیشواز»، فهرست آهنگها و نواهای موجود را مشاهده و پیشواز مورد نظر خود را فعال کنند و با استفاده از «پیشواز مخاطب خاص»، برای یک یا چند نفر از مخاطبان ویژه خود، پیشواز اختصاصی تنظیم کنند.
خرید اقساطی تلویزیون با مزایای ویژه جامجهانی ۲۰۲۶
همزمان با برگزاری جامجهانی ۲۰۲۶، بازارگاه ایرانسل امکان خرید اقساطی و بدون پیشپرداخت انواع تلویزیون را برای متقاضیان فراهم کرده است تا علاقهمندان فوتبال بتوانند تجربه خود از تماشای مسابقات این رویداد جهانی را ارتقا دهند.
بر اساس این طرح، متقاضیان میتوانند از ۲۳ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵، تلویزیون مورد نظر خود را بهصورت اقساطی و بدون نیاز به پیشپرداخت از بازارگاه ایرانسل خریداری کنند. متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره خرید آنلاین، علاوه بر وبسایت بازارگاه، به نمایندگان فروش ایرانسل نیز مراجعه کنند.
خریداران تلویزیون در این بازه زمانی، علاوه بر بهرهمندی از شرایط فروش اقساطی، ۱۰۰ گیگابایت اینترنت هدیه و اشتراک یکساله فیلیمو دریافت میکنند و در قرعهکشی کارتهای هدیه ۱۰ میلیون تومانی نیز شرکت داده میشوند.
بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را میدهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساختهای گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیونها مشتری قرار دهند.
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