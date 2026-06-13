۴۵۰۰ میلیون قطعه جوجه ریزی خردادماه در آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز بستانچی صبح شنبه در گقتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۲ میلیون و ۲۰۰ قطعه جوجه ریزی انجام شده است، افزود: از این میزان سه میلیون و ۳۰۰ قطعه فروردین ماه سال جاری، چهار میلیون و ۴۰۰ قطعه اردیبهشت ماه و چهار میلیون و ۵۰۰ قطعه جوجه ریزی در خردادماه سال جاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در زمینه تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان نداریم، اظهار کرد: روزانه ۲۷۲ تن مرغ در بازار استان توزیع می شود که مازاد نیاز استان است.

بستانچی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۶۷ واحد دارای پروانه در استان داریم، گفت: در این راستا ۸۴ درصد واحدها شاما ۶۷۴ واحد در استان جوجه ریزی کردند.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان غربی عنوان کرد: هم اکنون ۷۹۶ واحد مرغداری گوشتی، ۷۶ واحد گوشت مادر و ۳۸ واحد مرغ تخم‌گذار در آذربایجان غربی فعال هستند و استان را به یکی از قطب های تولید گوشت مرغ تبدیل کرده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹ زنجیره فعال طیور در آذربایجان‌غربی فعالیت دارند و آذربایجان غربی، استان معین تامین گوشت مرغ چند استان دیگر کشور است.

بستانچی با اشاره به ظرفیت قابل توجه کارخانجات خوراک دام در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ واحد تولید خوراک دام و طیور در استان فعال هستند که از این تعداد، حدود ۱۷ واحد به‌صورت تخصصی در زمینه تولید کنسانتره دامی فعالیت می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این استان در رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام کشور از جمله استان‌های پیشرو به شمار می‌رود و توسعه این واحدها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید، ضمن افزایش بهره‌وری، موجب کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای سلامت دام، بهبود کیفیت محصولات دامی و افزایش بازده اقتصادی در واحدهای دامداری می‌شود.