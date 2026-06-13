کشف انبار ۷۶۰ تن احتکار برنج در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در بیان جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از اقدامات فنی و رصد دقیق اطلاعاتی از وجود یک انبار بزرگ نگهداری کالاهای اساسی در یکی از محلات شهرستان بندرعباس مطلع شده و رسیدگی به این پرونده را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.



وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و با همراهی تیم‌های کارشناسی به محل مذکور اعزام و در بازرسی دقیق از این انبار مقدار ۷۶۰ تن برنج خارجی « هندی » را که به صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف و ضبط کردند.



این مسئول انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله مکشوفه را یک هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که مالک این کالاهای اساسی با هدف اخلال در نظام توزیع و افزایش کاذب قیمت‌ها اقدام به احتکار کالا کرده و از ثبت انبار در سامانه جامع انبارها نیز خودداری کرده است.



این مقام انتظامی استان خاطرنشان کرد: این اقدام مالک انبار مصداق بارز احتکار کالا محسوب شده و در همین راستا پرونده قضایی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.



جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد با مفسدان و سوداگران اقتصادی، تصریح کرد: امنیت اقتصادی مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با احتکار کالاهای اساسی و ایجاد نوسانات قیمتی، معیشت عمومی شهروندان را با چالش مواجه کنند. از مردم شریف استان هرمزگان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه احتکار کالا، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.