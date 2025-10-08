حسن پور: انبار احتکار برنج و عدس در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن‌پور اظهار کرد: در دومین روز از رزمایش سراسری مبارزه با احتکار، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف انباری با موجودی ۱۷۰ تن برنج و ۵۰۰ تن عدس شد.

وی با اشاره به انجام گشت مشترک تعزیرات با حضور بازرسان سازمان صمت، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی گفت: در جریان این گشت میدانی، انباری شناسایی شد که در آن بیش از ۱۷۰ تن برنج و ۵۰۰ تن عدس بدون ثبت در سامانه‌های رسمی نگهداری می‌شد که طبق ضوابط، مصداق صریح احتکار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: ارزش ریالی اقلام کشف‌شده بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده تخلف پس از تشکیل، در حال طی مراحل رسیدگی قانونی در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی است.

حسن‌پور با تأکید بر جدیت و قاطعیت تعزیرات در برخورد با محتکران و اخلال‌گران بازار، اظهار کرد: این رزمایش با هدف پیشگیری، کشف و برخورد با تخلفات حوزه کالاهای اساسی و تنظیم بازار در حال اجراست و تا پایان هفته با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از همراهی مؤثر پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای موفق این عملیات تقدیر کرد و افزود: نظارت میدانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در کنار همکاری بین‌بخشی، راهبرد اصلی ما در صیانت از حقوق مردم و تأمین امنیت اقتصادی استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان این اقدام را نتیجه نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان عنوان کرد.گفتنی است رزمایش سراسری مقابله با احتکار به دستور سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری نهادهای مسئول آغاز شده و گشت‌های نظارتی در مناطق مختلف استان در حال اجراست.