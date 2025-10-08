  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

حسن پور: انبار احتکار برنج و عدس در بندرعباس کشف شد

حسن پور: انبار احتکار برنج و عدس در بندرعباس کشف شد

بندرعباس- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، از کشف یک انبار بزرگ احتکار مواد غذایی در شهر بندرعباس در دومین روز از رزمایش سراسری مقابله با احتکار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن‌پور اظهار کرد: در دومین روز از رزمایش سراسری مبارزه با احتکار، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف انباری با موجودی ۱۷۰ تن برنج و ۵۰۰ تن عدس شد.
وی با اشاره به انجام گشت مشترک تعزیرات با حضور بازرسان سازمان صمت، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی گفت: در جریان این گشت میدانی، انباری شناسایی شد که در آن بیش از ۱۷۰ تن برنج و ۵۰۰ تن عدس بدون ثبت در سامانه‌های رسمی نگهداری می‌شد که طبق ضوابط، مصداق صریح احتکار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: ارزش ریالی اقلام کشف‌شده بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده تخلف پس از تشکیل، در حال طی مراحل رسیدگی قانونی در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی است.

حسن‌پور با تأکید بر جدیت و قاطعیت تعزیرات در برخورد با محتکران و اخلال‌گران بازار، اظهار کرد: این رزمایش با هدف پیشگیری، کشف و برخورد با تخلفات حوزه کالاهای اساسی و تنظیم بازار در حال اجراست و تا پایان هفته با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از همراهی مؤثر پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای موفق این عملیات تقدیر کرد و افزود: نظارت میدانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در کنار همکاری بین‌بخشی، راهبرد اصلی ما در صیانت از حقوق مردم و تأمین امنیت اقتصادی استان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان این اقدام را نتیجه نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان عنوان کرد.گفتنی است رزمایش سراسری مقابله با احتکار به دستور سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری نهادهای مسئول آغاز شده و گشت‌های نظارتی در مناطق مختلف استان در حال اجراست.

کد خبر 6615666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها