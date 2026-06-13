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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

توقیف خودرو حامل ۱۰۶ راس دام قاچاق در تاکستان

توقیف خودرو حامل ۱۰۶ راس دام قاچاق در تاکستان

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان، از کشف تعداد ۱۰۶ رأس دام قاچاق از نوع گوسفند فاقد هرگونه مجوز قانونی در شهرستان تاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه اله عبدی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان تاکستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین پایش و کنترل خودروهای عبوری جاده قدیم تاکستان در سه راهی تختی به یکدستگاه کامیون حامل دام زنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آنها جمعاً ۱۰۶ رأس گوسفند قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی ومجوز بهداشت کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت : در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ عبدی در پایان از عموم شهروندان خواست، در صورت اطلاع از هر گونه قاچاق کالا ، سوخت ، مواد مخدر و احشام در سطح خرد و کلان در اسرع وقت مراتب را با شماره تلفن فوریت های 110 به پلیس گزارش نمایند.

کد مطلب 6858956

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