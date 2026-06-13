توقیف خودرو حامل ۱۰۶ راس دام قاچاق در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه اله عبدی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان تاکستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین پایش و کنترل خودروهای عبوری جاده قدیم تاکستان در سه راهی تختی به یکدستگاه کامیون حامل دام زنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آنها جمعاً ۱۰۶ رأس گوسفند قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی ومجوز بهداشت کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت : در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ عبدی در پایان از عموم شهروندان خواست، در صورت اطلاع از هر گونه قاچاق کالا ، سوخت ، مواد مخدر و احشام در سطح خرد و کلان در اسرع وقت مراتب را با شماره تلفن فوریت های 110 به پلیس گزارش نمایند.

