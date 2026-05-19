کشف ۱۸۲۰ تن برنج احتکار شده در بندرعباس 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، از وجود محل نگهداری کالاهای اساسی در محدوده اطراف اسکله شهید رجایی بندرعباس مطلع شدند و موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگی قضائی و تشکیل تیم کارشناسی، مأموران پلیس با همکاری اداره تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، محمولهای شامل یکهزار و ۸۲۰ تن برنج وارداتی پاکستانی متعلق به یک شرکت بازرگانی را شناسایی کردند که بدون مجوز قانونی و طی چند ماه گذشته در انبار نگهداری میشد؛ در حالی که میبایست در اختیار شبکه توزیع و مصرفکنندگان قرار میگرفت.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه هیچگونه مستند قانونی دال بر مجوز نگهداری این محموله ارائه نشده است، تصریح کرد: ارزش این کالا بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه پرونده تخلف اقتصادی برای مالک کالا تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
