به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی مالیدره، بعد ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز روند صدور پروانه رایگان برای خانه‌های آسیب‌دیده در شهرستان پردیس خبر داد.

شهردار پردیس اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی فرماندار و مجموعه مدیریت شهری و در پی دستور استاندار تهران، روند صدور پروانه رایگان برای منازل آسیب‌دیده از حملات دشمن در جریان جنگ اخیر آغاز شده است.

وی افزود: مالکان یا وکلای قانونی آنان می‌توانند برای دریافت پروانه رایگان در اسرع وقت به شهرداری مراجعه کرده و مراحل اداری مربوطه را طی کنند.

رضایی مالیدره با بیان اینکه این اقدام در راستای حمایت از شهروندان و تسهیل فرآیند بازسازی انجام شده است، گفت: شهرداری پردیس آمادگی کامل دارد تا برای واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت کاملاً رایگان پروانه ساخت و بازسازی صادر کند.

شهردار پردیس ادامه داد: تمامی مالکانی که املاک آن‌ها بر اثر حوادث طبیعی، فرسودگی یا سایر عوامل دچار آسیب شده و نیاز به بازسازی دارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به واحد صدور پروانه شهرداری، روند دریافت پروانه رایگان را آغاز کنند.

وی تأکید کرد: وکلای دارای وکالت‌نامه رسمی نیز امکان پیگیری این موضوع را دارند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

رضایی مالیدره با اشاره به مهلت تعیین‌شده برای مراجعه مالکان گفت: با توجه به ضرورت تسریع در بازسازی، از مالکان درخواست می‌شود حداکثر ظرف دو هفته به شهرداری مراجعه کنند، در غیر این صورت مسئولیت تأخیر احتمالی بر عهده آنان خواهد بود.

شهردار پردیس در پایان با تأکید بر آمادگی کامل واحدهای شهرداری برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: این اقدام با هماهنگی فرمانداری شهرستان و در راستای حمایت از شهروندان آسیب‌دیده عملیاتی شده است.