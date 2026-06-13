سقوط هواپیمای نظامی در هند؛ ۵ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک فروند هواپیمای ترابری «آنتونوف-۳۲» متعلق به نیروی هوایی هند امروز شنبه در نزدیکی منطقه جورهات واقع در ایالت آسام در این کشور سقوط کرد.

به گزارش شبکه «ان‌ دی‌ تی‌ وی»، این هواپیمای ترابری هنگام فرود در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی هند در جورهات سقوط کرد.

هواپیما پس از سقوط دچار آتش‌سوزی شد.

ایندیپندنت در این باره خبر داد: یک هواپیمای نظامی نیروی هوایی هند روز شنبه هنگام فرود در ایالت شرقی آسام سقوط کرد و ۵ نفر از پرسنل آن کشته شدند.

این هواپیمای ترابری نظامی دو موتوره که در مناطق مرتفع استفاده می‌شود، حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی کمی پس از برخاستن سقوط کرد.

نیروی هوایی هند اعلام کرد که این حادثه در جریان یک پرواز معمول با یک هواپیمای آنتونوف AN-۳۲ حدود ساعت ۱۰ صبح در جورهات در ایالت آسام رخ داده است.