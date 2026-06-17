  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

سقوط یک هواپیمای کوچک وسط بزرگراه آمریکا+ فیلم

سقوط یک هواپیمای کوچک وسط بزرگراه آمریکا+ فیلم

گزارش های رسانه ای حاکی از سقوط یک هواپیمای کوچک در ایالت تگزاس آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یک هواپیمای کوچک وسط بزرگراه جنوب ایالت تگزاس آمریکا سقوط کرد. این هواپیما حامل شش سرنشین بود که گزارش های رسانه ای حاکی از کشته شدن یکی از آنها است.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص علت این سقوط منتشر نشده است.

کد مطلب 6862809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها