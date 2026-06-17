سقوط یک هواپیمای کوچک وسط بزرگراه آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یک هواپیمای کوچک وسط بزرگراه جنوب ایالت تگزاس آمریکا سقوط کرد. این هواپیما حامل شش سرنشین بود که گزارش های رسانه ای حاکی از کشته شدن یکی از آنها است.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص علت این سقوط منتشر نشده است.