جنگنده نیروی هوایی هند سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا نیوز، یک فروند جنگنده تجاس (Tejas) هند امروز یکشنبه در جریان برگزاری یک پرواز آموزشی حین فرود، سقوط کرد و نگرانی‌ هایی را در مورد ایمنی ناوگان هوایی دهلی نو ایجاد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، جت تجاس در یک پایگاه هوایی سقوط کرد، اما خلبان پس از خروج ایمن از هواپیما زنده ماند.

پس از این حادثه، نیروی هوایی هند تصمیم گرفت بررسی کاملی از تمام هواپیماهای تجاس انجام دهد.

در حال حاضر، نیروی هوایی هند ۳۲ جت تجاس Mk-۱ را در اختیار دارد.

سقوط اخیر این جت، سومین سقوط جت تجاس در ۲ سال گذشته به شمار می آید.