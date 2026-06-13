https://mehrnews.com/x3cjPJ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ کد مطلب 6859201 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ بسته خبری شبانه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6859201 کپی شد مطالب مرتبط کشف کالای قاچاق ۱۱۰ میلیارد ریالی در زاهدان افزایش دما در انتظار سیستان و بلوچستان کشف سلاح و مهمات جنگی در منطقه مرزی زابل رشد ۱۲۱ درصدی ترانزیت از پایانههای مرزی شمال سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری قاچاق سازمان هواشناسی سلاح جنگی
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