  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

رشد ۱۲۱ درصدی ترانزیت از پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان

رشد ۱۲۱ درصدی ترانزیت از پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، از رشد ۱۲۱ درصدی ترانزیت کالا از پایانه‌های مرزی شمال استان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دو ماهه نخست سالجاری ، ۴۵۲ هزار و ۸۷۵ تن کالا توسط ۱۷ هزار و ۸۹۰ دستگاه کامیون از طریق پایانه‌های مرزی میرجاوه و میلک ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع کالاهای ترانزیت شده، ۲۷۳ هزار و ۶۶۴ تن از طریق پایانه مرزی میرجاوه و ۱۷۹ هزار و ۲۱۱ تن از طریق پایانه مرزی میلک جابه‌جا شده است.

وی عمده کالاهای ترانزیتی در این مدت را قطعات خودرو، لاستیک، آهن و گوگرد عنوان کرد و افزود: توسعه و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل دارد.

مبارکی با تأکید بر اهمیت راهبردی ترانزیت برای کشور خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و همجواری با کشورهای همسایه، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه ترانزیت برخوردار است و افزایش حجم جابه‌جایی کالا از پایانه‌های مرزی استان، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، زمینه‌ساز تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و افزایش سهم ایران از بازار حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد در این راستا ،ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، تسهیل تردد ناوگان و بهبود خدمات در پایانه‌های مرزی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای استمرار روند رو به رشد ترانزیت در استان است.

کد مطلب 6858570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها