به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دو ماهه نخست سالجاری ، ۴۵۲ هزار و ۸۷۵ تن کالا توسط ۱۷ هزار و ۸۹۰ دستگاه کامیون از طریق پایانههای مرزی میرجاوه و میلک ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲۱ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع کالاهای ترانزیت شده، ۲۷۳ هزار و ۶۶۴ تن از طریق پایانه مرزی میرجاوه و ۱۷۹ هزار و ۲۱۱ تن از طریق پایانه مرزی میلک جابهجا شده است.
وی عمده کالاهای ترانزیتی در این مدت را قطعات خودرو، لاستیک، آهن و گوگرد عنوان کرد و افزود: توسعه و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی حملونقل دارد.
مبارکی با تأکید بر اهمیت راهبردی ترانزیت برای کشور خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و همجواری با کشورهای همسایه، از ظرفیتهای ویژهای برای توسعه ترانزیت برخوردار است و افزایش حجم جابهجایی کالا از پایانههای مرزی استان، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، زمینهساز تقویت ارتباطات اقتصادی منطقهای و افزایش سهم ایران از بازار حملونقل بینالمللی خواهد شد در این راستا ،ارتقای زیرساختهای حملونقلی، تسهیل تردد ناوگان و بهبود خدمات در پایانههای مرزی از مهمترین برنامههای این ادارهکل برای استمرار روند رو به رشد ترانزیت در استان است.
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