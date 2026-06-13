کشف سلاح و مهمات جنگی در منطقه مرزی زابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی از اجرای عملیات موفق مرزبانان علیه قاچاقچیان سلاح و مهمات و کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و هزار و ۸۵۱ تیر جنگی در منطقه مرزی زابل خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در ادامه بیان کرد: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اخبار واصله، از قصد قاچاقچیان برای ورود یک محموله سلاح و مهمات به داخل کشور مطلع شدند که بلافاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مرزداران غیور استان با پایش دقیق نوار مرزی و رصد تحرکات مشکوک، موفق شدند مسیر تردد قاچاقچیان را شناسایی و با اعزام تیم‌های عملیاتی به منطقه، نسبت به انسداد مسیرهای احتمالی اقدام کنند.

سردار شجاعی خاطرنشان کرد: مرزبانان در اجرای عملیاتی هدفمند و منسجم، ضمن پاکسازی و بازرسی دقیق منطقه، موفق شدند تعداد ۱۲ قبضه سلاح جنگی کلاش و تعداد هزار و ۸۵۱ تیر جنگی کلاش را کشف و ضبط کنند.

وی با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر تصریح کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی کامل، اجازه هیچ‌گونه تحرک و ناامنی را به قاچاقچیان و سوداگران مرگ در نوار مرزی کشور نخواهند داد.