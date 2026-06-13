پورذهبی: ایستادگی در برابر دشمن، ریشه در دین و آزادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در مراسم شهدای اقتدار که در تجمع شبانه میدان آزادی سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: انسان با تسلیم در برابر خداوند و انجام کار نیک میتواند به آرامش برسد و از ترس و اندوه عبور کند.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: یکی از درسهای مهمی که از حوادث و سختیها میآموزیم این است که انسان باید در برابر مشکلات صبر داشته باشد و بداند بسیاری از اتفاقات خارج از اختیار اوست، اما نحوه مواجهه با آنها در اختیار انسان قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به مفهوم شجاعت در نگاه اهلبیت(ع) گفت: شجاعت سه نشانه دارد؛ نخست اقدام برای کارهای بزرگ و دشوار، دوم صبر در برابر سختیها و سوم دفاع از برادران ایمانی و انسانهای مظلوم.
حجتالاسلام پورذهبی ادامه داد: دفاع از مظلوم و حمایت از انسانهای تحت فشار، بخشی از نگاه انسانی و اعتقادی ماست و نمیتوان نسبت به رنج مردم بیتفاوت بود.
مقاومت ملت ایران در برابر قدرتهای سلطهگر ریشه در باورهای دینی دارد
وی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر ظلم تصریح کرد: دلیل مقاومت ملت ایران در برابر قدرتهای سلطهگر، تنها یک موضوع سیاسی نیست، بلکه ریشه در باورهای دینی و فطری دارد؛ چراکه انسان آزاد نمیتواند در برابر ظلم و تهدید نسبت به هویت و استقلال خود بیتفاوت باشد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با بیان اینکه دشمن تلاش میکند با ایجاد نگرانی و فشار روانی، جامعه را دچار تردید کند، گفت: باید مراقب جنگ روانی دشمن بود و اجازه نداد تهدیدها و فضاسازیها باعث ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مشکلات اقتصادی باید با جدیت پیگیری و اصلاح شود، اما وجود مشکلات نباید موجب از بین رفتن روحیه صبر، امید و مقاومت مردم شود.
حجتالاسلام پورذهبی با تأکید بر اینکه پایان هر جنگی به چگونگی مدیریت شرایط پس از آن بستگی دارد، گفت: مذاکره برای رسیدن به توافقی عزتمندانه میتواند مورد توجه باشد، اما هر توافقی باید همراه با حفظ منافع و عزت ملت باشد.
وی افزود: باید مراقب بود که مسائل کشور به اختلاف میان مردم تبدیل نشود، چراکه دشمن از ایجاد شکاف اجتماعی سود میبرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان با تأکید بر نقش رهبری در مدیریت شرایط کشور خاطرنشان کرد: با وجود ولایت فقیه و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، جای نگرانی نیست و مردم باید با حفظ وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کنند.
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