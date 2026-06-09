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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

پورذهبی: شهدای دنا از مصادیق والای ایثار و عاقبت‌بخیری هستند

پورذهبی: شهدای دنا از مصادیق والای ایثار و عاقبت‌بخیری هستند

سنندج - نماینده ولی‌فقیه در کردستان گفت: شهدای ناو دنا با ایثار،فداکاری و جانفشانی خود به الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شدند و امروز وظیفه همگان تبیین مظلومیت و رشادت‌های آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر سه شنبه در مراسم یادواره شهید ساسان افخمی از شهدای ناوچه دنا که در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا و انسان‌های عاقبت‌بخیر در پیشگاه الهی از جایگاهی والا برخوردارند و قرآن کریم آنان را از «مکرمین» و مورد احترام در بهشت معرفی می‌کند.

وی با اشاره به آیه ۲۷ سوره یاسین افزود: شهید پس از ورود به جوار رحمت الهی آرزو می‌کند که نزدیکان و خانواده‌اش بدانند خداوند چگونه او را مورد بخشش و تکریم قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تجلیل از خانواده شهید ساسان افخمی، صبر و استقامت آنان را ستود و گفت: شهادت این شهید بزرگوار و دیگر شهدای ناوچه دنا از چند جهت دارای اهمیت ویژه است؛ نخست آنکه در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسیدند و دوم اینکه مظلومانه جان خود را فدای امنیت و اقتدار ایران اسلامی کردند.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به مفقودالاثر بودن برخی شهدای ناوچه دنا تصریح کرد: خانواده این شهدا علاوه بر تحمل داغ فرزند، از نعمت داشتن مزار و مکانی برای زیارت و تجدید خاطره نیز محروم هستند و این موضوع بر عظمت صبر و استقامت آنان می‌افزاید.

وی با بیان اینکه برخی حوادث و رشادت‌های دوران دفاع از کشور آن‌گونه که باید برای نسل جوان تبیین نشده است، ادامه داد: روایت حماسه ناوچه دنا و ایثارگری شهدای آن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا ابعاد مختلف این فداکاری‌ها برای جامعه روشن شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان شهدا را نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری دانست و اظهار کرد: کسی که لباس خدمت و دفاع از کشور را بر تن می‌کند باید آماده جانفشانی برای مردم و میهن باشد و شهدا به بهترین شکل این حقیقت را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: شهدا تنها قهرمانان یک مقطع تاریخی نیستند بلکه الگوهایی ماندگار برای همه نسل‌ها هستند و می‌توان از روحیه ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی آنان درس گرفت.

حجت‌الاسلام پورذهبی با تأکید بر نقش اثرگذار فرهنگ شهادت در جامعه خاطرنشان کرد: خون شهدا همواره روشنگر مسیر حق و حقیقت بوده و وظیفه ما تبیین مظلومیت، رشادت و پیام آنان برای نسل‌های آینده است.

وی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، از خداوند متعال خواست خانواده‌های معظم شهدا را در سایه الطاف الهی مشمول صبر و اجر فراوان قرار دهد.

کد مطلب 6855178

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