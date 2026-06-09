به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر سه شنبه در مراسم یادواره شهید ساسان افخمی از شهدای ناوچه دنا که در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا و انسان‌های عاقبت‌بخیر در پیشگاه الهی از جایگاهی والا برخوردارند و قرآن کریم آنان را از «مکرمین» و مورد احترام در بهشت معرفی می‌کند.

وی با اشاره به آیه ۲۷ سوره یاسین افزود: شهید پس از ورود به جوار رحمت الهی آرزو می‌کند که نزدیکان و خانواده‌اش بدانند خداوند چگونه او را مورد بخشش و تکریم قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تجلیل از خانواده شهید ساسان افخمی، صبر و استقامت آنان را ستود و گفت: شهادت این شهید بزرگوار و دیگر شهدای ناوچه دنا از چند جهت دارای اهمیت ویژه است؛ نخست آنکه در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسیدند و دوم اینکه مظلومانه جان خود را فدای امنیت و اقتدار ایران اسلامی کردند.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به مفقودالاثر بودن برخی شهدای ناوچه دنا تصریح کرد: خانواده این شهدا علاوه بر تحمل داغ فرزند، از نعمت داشتن مزار و مکانی برای زیارت و تجدید خاطره نیز محروم هستند و این موضوع بر عظمت صبر و استقامت آنان می‌افزاید.

وی با بیان اینکه برخی حوادث و رشادت‌های دوران دفاع از کشور آن‌گونه که باید برای نسل جوان تبیین نشده است، ادامه داد: روایت حماسه ناوچه دنا و ایثارگری شهدای آن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا ابعاد مختلف این فداکاری‌ها برای جامعه روشن شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان شهدا را نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری دانست و اظهار کرد: کسی که لباس خدمت و دفاع از کشور را بر تن می‌کند باید آماده جانفشانی برای مردم و میهن باشد و شهدا به بهترین شکل این حقیقت را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: شهدا تنها قهرمانان یک مقطع تاریخی نیستند بلکه الگوهایی ماندگار برای همه نسل‌ها هستند و می‌توان از روحیه ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی آنان درس گرفت.

حجت‌الاسلام پورذهبی با تأکید بر نقش اثرگذار فرهنگ شهادت در جامعه خاطرنشان کرد: خون شهدا همواره روشنگر مسیر حق و حقیقت بوده و وظیفه ما تبیین مظلومیت، رشادت و پیام آنان برای نسل‌های آینده است.

وی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، از خداوند متعال خواست خانواده‌های معظم شهدا را در سایه الطاف الهی مشمول صبر و اجر فراوان قرار دهد.