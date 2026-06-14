به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران تیزبین پلیس آگاهی استان لرستان در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در مقابل باجه‌های خودپرداز بانک‌ها، رسیدگی به این پرونده را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، متهم با شناسایی افراد مسن و کم‌سواد در مقابل دستگاه‌های خودپرداز، تحت عنوان کمک به انجام امور بانکی و یا جابه‌جایی پول، اعتماد آنان را جلب کرده و در فرصتی مناسب اقدام به دریافت رمز کارت و تخلیه حساب بانکی آن‌ها می‌کرد.

مأموران پلیس آگاهی استان پس از انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی دقیق، موفق شدند محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند. متهم در تحقیقات اولیه به ۶ فقره کلاهبرداری به شیوه مذکور اعتراف، متهم پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان به عموم شهروندان، به‌ویژه سالمندان و افراد کم‌سواد توصیه کرد:

۱. از در اختیار قراردادن کارت‌بانکی و رمز آن به افراد ناشناس تحت هر عنوانی خودداری کنند.

۲. در هنگام استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، شخصاً عملیات بانکی را انجام داده و از اعتماد به افرادی که به بهانه کمک به شما نزدیک می‌شوند، پرهیز نمایند.

۳. در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.