به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپیمعاون گردشگری کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت:« ماه محرم و آیینهای سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یکی از برجستهترین جلوههای فرهنگ و هویت دینی ملت ایران و از مهمترین نمادهای میراث معنوی جهان اسلام به شمار میآید. این مناسک ریشهدار که پیامآور ارزشهای والایی چون آزادگی، عدالتخواهی، ایثار و کرامت انسانی است، امروز فراتر از مرزهای جغرافیایی، مخاطبانی از ملیتها و فرهنگهای گوناگون را به خود جذب کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پیشینهای غنی در برگزاری آیینهای عاشورایی، هر ساله در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی میزبان جمع قابل توجهی از زائران، گردشگران مذهبی، پژوهشگران، مستندسازان و علاقهمندان به فرهنگ و آیینهای دینی از کشورهای مختلف جهان است. حضور این گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور، نشاندهنده جایگاه ممتاز ایران در عرصه گردشگری زیارت و گردشگری معنوی در سطح منطقه و جهان است.
آیینهای عزاداری محرم در ایران، از اجتماعات گسترده مردمی تا سنتها و مراسم بومی و تاریخی، تنها یک رخداد مذهبی نیست؛ بلکه جلوهای از سرمایه فرهنگی و تمدنی ایران محسوب میشود که میتواند نقش مؤثری در توسعه دیپلماسی فرهنگی، تقویت تعاملات بینالمللی و معرفی تصویر واقعی ایران به جهانیان ایفا کند.
توسعه گردشگری زیارت بهویژه در مناسبتهای مذهبی بزرگی همچون محرم، فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. از این رو، معرفی هرچه بهتر آیینهای عاشورایی و تقویت زیرساختهای مرتبط با گردشگری معنوی، از جمله رویکردهای مهم معاونت گردشگری در مسیر ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی گردشگری به شمار میرود.
اینجانب در آستانه فرارسیدن ماه محرم، ضمن گرامیداشت فرهنگ متعالی عاشورا و نقش بیبدیل آن در ترویج ارزشهای انسانی و اخلاقی، این ایام حزنانگیز را به ملت شریف ایران، مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض کرده و امیدوارم پیام جهانی نهضت حسینی همچنان الهامبخش صلح، عدالت، عزت و همبستگی میان ملتها باشد.»
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