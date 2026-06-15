به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال ایران با نگاهی به جدیدترین دستاوردها و فناوریهای حوزه چاپ دیجیتال و با هدف معرفی ظرفیتهای موجود در بازار چاپ دیجیتال به چاپخانهداران، گرافیستها و مصرفکنندگان محصولات چاپ دیجیتال برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه مجموعهای از فعالان ماشینآلات چاپ فضای باز، دستگاههای چاپ پارچه، ماشینآلات نشر رومیزی شامل پرینترها، کپیها و پلاترهای لیزری و جوهرافشان، ماشینآلات چاپ روی اجسام سخت، تجهیزات لمینیت و کوتینگ، ماشینآلات عملیات تکمیلی و دستگاههای برش و حکاکی حضور دارند.
همچنین شرایطی پیشبینی شده است که تامینکنندگان مواد مصرفی سطوح چاپشونده مانند بنر، فلکس، وینیل و مش و فعالان این حوزه نیز در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی و حضور انجمنها و تشکلهای صنفی حوزه چاپ برای تعامل با اعضا و صنف از جمله برنامههای پیشبینی شده برای این رویداد به شمار میآیند.
دوازدهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال ایران ۲۳ تا ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در مجموعه نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
نظر شما