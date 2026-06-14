مراسم افتتاح ششمین کتابفروشی امیرکبیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح کتابفروشی «امیرکبیر» (شعبه حافظ) عصر امروز در خیابان انقلاب، نرسیده به خیابان حافظ برگزار شد. در این مراسم چهرههایی از حوزه فرهنگ و ادبیات از جمله اسماعیل امینی، حامد عسگری و جمعی از نویسندگان، شاعران، ناشران و اهالی رسانه حضور داشتند.
مجدالدین معلمی مدیرعامل انتشارات امیرکبیر در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اهداف راهاندازی این شعبه جدید گفت: مهمترین مسئله حوزه نشر پس از تولید کتاب آغاز میشود. شاید بتوان گفت امروز اغلب فعالان حوزه نشر در مقام تولید قرار گرفتهاند و به همین دلیل هیچگاه شاهد کاهش جدی حجم تولید کتاب در کشور نیستیم، اما مسئله اینجاست که بسیاری از فعالان این حوزه از فعالیت اقتصادی خود بهره کافی نمیبرند.
وی افزود: کتاب تولید میشود اما جایگاههای کافی برای معرفی و تبلیغ آن وجود ندارد. از سوی دیگر شبکههای توزیع قدرتمند و گستردهای که بتوانند کتاب را به دست مخاطب برسانند محدود هستند. هنوز در کشور شهرستانهای بسیاری وجود دارند که یا اصولاً کتابفروشی ندارند یا کتابفروشیهای آنها از توان و روزآمدی لازم برخوردار نیستند. به همین دلیل هر اندازه فعالان نشر بتوانند به مرحله پس از تولید کتاب بیشتر توجه کنند، در واقع به کل صنعت نشر کشور کمک کردهاند.
معلمی ادامه داد: ما نیز با همین نگاه توسعه فروشگاهی را به عنوان یکی از برنامههای ثابت خود دنبال میکنیم. میخواهیم امکان دیده شدن بیشتر کتابها را فراهم کنیم و فرصت ارتباط مستقیمتری میان کتاب و مخاطب به وجود آوریم. این شعبه ششمین فروشگاه امیرکبیر است که افتتاح میشود. سال گذشته نیز شعبه کوثر را راهاندازی کردیم و امیدواریم بتوانیم هر سال یک کتابفروشی جدید افتتاح کنیم تا به همان اندازهای که نشر کشور در تولید کتاب توانمند است، در حوزه توزیع و فروش نیز قدرت بیشتری پیدا کند و ارتباطی گستردهتر با مخاطبان در سراسر کشور شکل بگیرد.
وی با اشاره به برخی برنامههای در دست بررسی برای توسعه شبکه توزیع کتاب گفت: مذاکراتی نیز انجام دادهایم که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، اما با توجه به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستانها شبکه کتابشهر را در اختیار دارد و اکنون حدود ۲۰ کتابشهر در نقاط مختلف کشور فعال هستند، اگر بتوان این ظرفیت را تقویت کرد و ارتباط مؤثرتری با آن برقرار ساخت، بخشی از مشکلات توزیع کتاب برطرف خواهد شد.
مدیرعامل انتشارات امیرکبیر درباره وضعیت بازار کتاب و استقبال مخاطبان در ماههای اخیر نیز اظهار کرد: استقبال مردم برای ما شگفتانگیز بود. اگرچه اسفندماه و با شروع جنگ، از نظر فروش برای ما ماه دشواری بود، اما از فروردینماه که فعالیت فروشگاهها به حالت عادی بازگشت، شاهد رشد قابل توجه فروش بودیم؛ بهطوری که در برخی مقاطع فروش ما دو تا سه برابر زمانهای معمول شد. تعداد خریداران نیز به شکل محسوسی افزایش یافت و میتوان گفت فروش فروردین و اردیبهشت توانست افت فروش اسفندماه را جبران کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شعبه جدید امیرکبیر صرفاً یک کتابفروشی خواهد بود یا به پاتوقی فرهنگی نیز تبدیل میشود، گفت: یکی از خلأهای اصلی حوزه نشر، فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و ترویجی پیرامون کتاب است. امیدواریم روابط عمومی مجموعه بتواند در این مکان نشستها، برنامهها و رویدادهای فرهنگی متعددی برگزار کند.
معلمی همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت مکانی این کتابفروشی گفت: خیابان انقلاب همچنان مرکز کتاب کشور است و هر اندازه حضور یک ناشر در این محور پررنگتر باشد، اثر آن در سراسر کشور دیده میشود. این مکان پیش از این کتابفروشی «اسم» بود اما به دلیل برخی مشکلات تعطیل شد. ما این فضا را فرصتی دیدیم تا حضور کتابفروشی در این نقطه حفظ شود و در مدت زمانی کوتاه آن را برای فعالیت دوباره آماده کردیم.
بازآفرینی متون کلاسیک در کنار انتشار آثار تازه در دستور کار امیرکبیر است
در بخش دیگری از این مراسم، یعقوبی مدیر تولید کتابهای انتشارات امیرکبیر، درباره برنامههای این ناشر در حوزه انتشار آثار کلاسیک و نفیس گفت: وقتی در بازار نشر از اصطلاح «کتاب نفیس» استفاده میشود، معمولاً ذهن مخاطب به سمت کتابهای جلد چرمی، کاغذ گلاسه و آثاری میرود که قیمتهای بالایی دارند، اما از نگاه ما صرف استفاده از این ویژگیها به معنای نفیس بودن یک کتاب نیست. ممکن است کتابسازی یک اثر با دقت انجام شده باشد اما این مسئله لزوماً آن را در زمره کتابهای نفیس قرار نمیدهد.
وی افزود: امیرکبیر سالهاست مجموعهای ارزشمند از متون کلاسیک و معتبر ادبیات فارسی را در اختیار دارد؛ آثاری مانند مثنوی معنوی، کلیات شمس، کلیات سعدی، خمسه نظامی، دیوانهای مختلف حافظ و شاهنامه. برخی از این آثار همچنان در بازار نسخههای معتبر و قابل استنادی به شمار میروند و ما تلاش کردهایم روی حواشی، ویرایش، نمونهخوانی و کتابسازی آنها کار کنیم تا نسخهای که به دست مخاطب میرسد اثری پاکیزه، دقیق و درخور باشد.
یعقوبی ادامه داد: از جمله آثار تازه منتشر شده میتوان به «کلیات سعدی» بر اساس تصحیح فروغی با مقدمه و اهتمام بهاءالدین خرمشاهی و همچنین «مثنوی نیکلسون» اشاره کرد. علاوه بر این، بخشی از فعالیت ما به بازآمادهسازی آثاری اختصاص دارد که پیشتر در امیرکبیر منتشر شده بودند اما نیاز به ویرایش، بازبینی و کتابسازی مجدد داشتند.
مدیر تولید کتابهای نفیس امیرکبیر درباره آثار تازه این انتشارات نیز گفت: در حوزه چاپ نخست چند اثر در دست انتشار داریم. یکی از آنها ترجمه جدیدی از «دوبلینیها» اثر جیمز جویس است. تصور ما این بود که این اثر نیازمند ترجمهای تازه برای مخاطب امروز است و به همین دلیل ترجمه جدید آن در آستانه انتشار قرار دارد.
وی افزود: مجموعه دیگری را نیز با عنوان «جستارهای فرنگی» طراحی کردهایم. این مجموعه به جستارهایی با موضوعات متنوع اختصاص دارد؛ چراکه جستار اساساً ژانری است که میتواند طیف وسیعی از موضوعات را دربرگیرد. یکی از کتابهای این مجموعه به زندگینامه داستایوفسکی میپردازد (داستایوفسکی در ده روایت) و از جمله آثاری است که به زودی منتشر خواهد شد.
همچنین مجموعهای از جستارهای مرتبط با هنر و نقد هنری در برنامه انتشار قرار دارد که میتواند برای مخاطبان این حوزه جذاب باشد.
وی درباره مجموعه «شهرزاد و شرکا» نیز گفت: یکی از آثار تازه منتشرشده ما در این مجموعه، کتابی شامل بیش از ۲۰ داستان از آلن پو تا بورخس در حوزه داستانهای عجیب و غریب و افسانهای (جن وپری) است که بهزودی در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
مراسم افتتاح ششمین کتابفروشی امیرکبیر در فضایی صمیمی برگزار شد و مسئولان این انتشارات اعلام کردند توسعه فعالیتهای فرهنگی، برگزاری نشستهای ادبی و تقویت ارتباط مستقیم میان ناشر و مخاطب از مهمترین برنامههای این مجموعه در شعبه جدید خواهد بود.
نظر شما