فصل ششم مسابقه «کتاب شیرین» روی آنتن شبکه نهال رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید این مسابقه با تغییرات ساختاری در دکور، قوانین بازی و بخشهای تعاملی تولید شده است. این برنامه تلاش میکند با معرفی کتابهای حوزه ایثار و علم، بستری جذاب برای استمرار مسیر قهرمانان وطن در ذهن نسل جدید بسازد. در همین راستا، کتابهای «آن مرد دریایی» (روایت شهادت یکی از سرداران نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس)، «پازل اتمی» (زندگی شهید مجید شهریاری) و «سردار موشکی» (زندگی شهید حسن طهرانی مقدم، پدر موشکی ایران) به عنوان آثار محور مسابقه معرفی شدهاند.
یکی از ویژگیهای مهم فصل ششم «کتاب شیرین»، مشارکت راهبردی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با هدف پیوند دادن رسانه ملی به فضای کتابخانههای عمومی است؛ اقدامی که ضمن ترغیب نسل کودک و نوجوان به کتابخوانی، به شناخت بیشتر مخاطبان از کتابخانههای عمومی سراسر کشور و فضاهای ویژه کودک و نوجوان کمک میکند.
در این طرح، از کودکان و نوجوانان شرکتکننده و مخاطبان برنامه خواسته میشود برای تهیه کتابهای مسابقه، به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند. مخاطبان میتوانند با عضویت در این کتابخانهها، کتابهای معرفیشده را به امانت گرفته، مطالعه کنند و سپس با آمادگی بیشتر وارد چرخه رقابت شوند.
برنامهریزی تعاملی مسابقه به درون خانهها نیز گسترش یافته است؛ بهطوری که مخاطبان میتوانند با حضور در کانال اختصاصی برنامه در سروشپلاس به نشانی https://splus.ir/ketabshirinbot در فعالیتهای مرتبط با مسابقه مشارکت داشته باشند. پویشهای جانبی این برنامه نظیر خوانش و ارسال ویدئویی بخشهای جذاب کتابها توسط بچهها و اهدای کتاب مطالعهشده به دیگران و ثبت زنجیرهای آن) نیز با هدف ایجاد پویایی و افزایش سرانه مطالعه در میان گروه سنی کودک و نوجوان، همزمان با پخش مسابقه اجرا میشود.
کتابهای این مسابقه نیز بهصورت ماهانه در سه عنوان و با نظر نهاد کتابخانههای عمومی کشور و کارگروه تخصصی برنامه انتخاب و معرفی خواهند شد.
گفتنی است، نوجوانان با مطالعه سه کتاب معرفیشده، برای شرکت در رقابتهای این فصل آماده میشوند. فصل ششم مسابقه «کتاب شیرین» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه کودک (کانال نهال) پخش میشود.
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