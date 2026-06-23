ایستادگی نشر بین الملل ، وامدار نگاه رهبر شهید به کتاب است

حسین گلستانی، مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: امسال در حالی جامه عزا بر تن می‌کنیم که آزادگان، عاشقان و دلدادگان خیمه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سراسر جهان، داغدار فقدان جانکاه رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند؛ داغی که فراموش‌شدنی نیست. کافی است به تصاویر کودکان میناب نگاه کنیم و هر روز این حقیقت را به خود یادآوری کنیم که دشمنیِ دشمن پایانی ندارد. حقیقت روضه سیدالشهدا(ع) نیز در همین پیوند با مصائب و تقابل همیشگی حق و باطل در هر زمان، زنده و جاری مانده است.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ترویج معارف دینی در میان اقشار مختلف جامعه بوده است، افزود: آنچه در سال‌های گذشته در این مجموعه دنبال شده و ما نیز در دوره جدید بر آن تأکید داریم، دغدغه‌ای واحد است؛ اینکه آثار این مجموعه بتوانند با زبانی متقن و در عین حال روان، با طیف‌های گوناگون مخاطبان ارتباط برقرار کنند. ایستادگی امروز ما در سنگر کتاب و نشر، مرهون نگاه ویژه رهبر شهید به مقوله کتاب و کتاب‌خوانی است.

«زینب؛ فریاد فرمند»؛ حاصل ۲۵ سال پژوهش یک نویسنده مسیحی

گلستانی با اشاره به آثار عاشورایی منتشرشده در این مجموعه گفت: نشر بین‌الملل تاکنون بیش از ۳۰ عنوان اثر با موضوع محرم و فرهنگ عاشورا منتشر کرده است که از میان آنها می‌توان به کتاب «زینب؛ فریاد فرمند» اشاره کرد.

وی افزود: آنتوان، نویسنده مسیحی لبنانی، بیش از ۲۵ سال از عمر خود را صرف نگارش این اثر کرده است. این کتاب که از آثار فاخر ادبیات عرب به شمار می‌رود، با ترجمه غلامحسین انصاری به فارسی منتشر شده است. نویسنده در این اثر کوشیده تصویری جامع از شخصیت حضرت زینب(س) ارائه کند و زندگی ایشان را فراتر از حوادث کربلا و شام، با نگاهی عمیق و تاریخی مورد بررسی قرار دهد.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بین‌الملل در ادامه به مجموعه دو جلدی «آینه‌داران آفتاب» به قلم محمدرضا سنگری اشاره کرد و گفت: این پژوهش، با نگاهی مستند و کاوشگرانه، زندگی و شهادت یاران امام حسین(ع) را روایت می‌کند و تلاش دارد حقیقت واقعه عاشورا را از میان تحریف‌ها و افزوده‌های غیرمستند بازشناسی کند.

وی همچنین از کتاب «آینه‌شکنان» نوشته محمدرضا سنگری نام برد و افزود: اگر «آینه‌داران آفتاب» به معرفی یاران وفادار امام حسین(ع) می‌پردازد، «آینه‌شکنان» به بررسی جبهه مقابل، یعنی جریان ظلم و ستم در سپاه اموی اختصاص دارد و از منظری متفاوت به واقعه کربلا می‌نگرد.

تلاش برای تفکیک روایت‌های معتبر از گزارش‌های ضعیف عاشورا

گلستانی در ادامه به کتاب «قتیل‌العبرات» نوشته حسین انوری‌پور اشاره کرد و گفت: این اثر با هدف گردآوری و ارائه گزارش‌های صحیح و مستند درباره واقعه کربلا و نیز تفکیک روایت‌های ضعیف و غیرمعتبر تألیف شده است. ویژگی برجسته کتاب، تلفیق گزارش‌های متعدد درباره یک موضوع و ارائه آنها در قالبی ادبی و خواندنی است که مخاطب را با روایتی اثرگذار همراه می‌کند.

وی کتاب «حسین وارث آدم» نوشته حجت‌الاسلام خسروپناه را از دیگر آثار این مجموعه معرفی کرد و افزود: نویسنده در این کتاب به شرح و تبیین زیارت وارث پرداخته و با بررسی جایگاه پیامبران الهی در قرآن کریم، نشان می‌دهد که امام حسین(ع) چگونه وارث راه و رسالت پیامبران بزرگ الهی، از حضرت آدم(ع) تا پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، به شمار می‌آید.

«هم‌باوران»؛ روایت ارادت اندیشمندان غیرمسلمان به امام حسین(ع)

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بین‌الملل در پایان به کتاب «هم‌باوران» اثر عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی پیشین ایران در لبنان، اشاره کرد و گفت: این کتاب از تازه‌ترین آثار نشر بین‌الملل است و روایتگر گفت‌وگوهایی واقعی با اندیشمندانی همچون جرج جرداق و سلیمان کتانی است؛ نویسندگانی که اگرچه در فضای اسلامی رشد نکرده‌اند، اما عشق و ارادت عمیقی به اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه امام حسین(ع) داشته‌اند و تأثیر ماندگار نهضت عاشورا بر زندگی و اندیشه آنان در این اثر بازتاب یافته است.

گلستانی تأکید کرد: آنچه در همه این آثار دنبال شده، ارائه معارف عاشورا با زبانی مستند، قابل فهم و متناسب با نیاز مخاطب امروز است؛ رویکردی که نشر بین‌الملل همچنان بر استمرار آن تأکید دارد.