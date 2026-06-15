شاخصه های ناوگان عمومی وارداتی از شهر فرودگاهی چه باید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار تهران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای استفاده گسترده از ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در حوزه تأمین کالاهای اساسی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

محمدصادق معتمدیان در حاشیه مراسم آغاز شماره‌گذاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در این شهر اظهار کرد: این مجموعه به دلیل برخورداری از امکانات حمل‌ونقل هوایی، شبکه‌های جاده‌ای و ظرفیت‌های لجستیکی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای استان تهران ایفا کند.

وی افزود: دولت با اعطای اختیارات ویژه به استان تهران، امکان واردات برخی کالاهای مورد نیاز از طریق فعالان اقتصادی و بازرگانان را فراهم کرده و این ظرفیت می‌تواند به تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کمک کند.

استاندار تهران با اشاره به همکاری میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، گمرک و بندر خشک آپرین گفت: هدف این است که زنجیره‌ای منسجم برای تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز پایتخت شکل گیرد تا نیازهای مصرفی شهروندان و بخش تولید با سرعت و سهولت بیشتری تأمین شود.

رونمایی از پلاک ویژه ناوگان عمومی

معتمدیان در ادامه به مراسم رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و در چارچوب مصوبات شورای تأمین استان، امکان شماره‌گذاری و تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی واردشده از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی فراهم شده است.

به گفته وی، این مجوز شامل اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، تاکسی‌ها و سایر خودروهای خدمات عمومی می‌شود و این وسایل نقلیه می‌توانند در سراسر استان تهران فعالیت کنند.

استاندار تهران با بیان اینکه ترافیک، آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت از مهم‌ترین چالش‌های استان به شمار می‌رود، افزود: نوسازی ناوگان عمومی یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش این مشکلات است و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد می‌تواند روند تأمین خودروهای مورد نیاز را تسریع کند.

سه معیار برای نوسازی ناوگان

معتمدیان گفت: در سیاست جدید دولت برای واردات ناوگان عمومی، سه شاخص اصلی مورد توجه قرار گرفته است؛ خودروها باید از قیمت مناسب برخوردار باشند، استانداردهای ایمنی را رعایت کنند و کمترین میزان آلایندگی را داشته باشند.

وی تأکید کرد: هدف این است که از این مسیر علاوه بر تأمین اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی، امکان واردات تجهیزات حمل‌ونقل ریلی از جمله واگن‌های مترو نیز فراهم شود تا بخشی از نیازهای حمل‌ونقل عمومی استان تهران از این طریق تأمین شود.

استاندار تهران همچنین با اشاره به سازوکار تأمین ارز مورد نیاز این طرح گفت: تأمین منابع ارزی باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی و منابع خارج از کشور انجام شود و در این زمینه ضوابط مشخصی برای بررسی و تأیید منابع مالی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروهای واردشده از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، امکان تردد در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان تهران را خواهند داشت و متقاضیان نیز می‌توانند مطابق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از ظرفیت‌های این طرح استفاده کنند.