https://mehrnews.com/x3ckLZ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶ کد مطلب 6861469 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶ اردبیل؛ روشن در شب، استوار در عقیده اردبیل- حضور خیل عظیم شهروندان اردبیلی در اجتماع امشب، تصویری از یکپارچگی و پایبندی به ولایت را رقم زد. دریافت 9 MB کد مطلب 6861469 کپی شد مطالب مرتبط آیین سنتی طشتگذاری در بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی یادواره «شهدای اقتدار» در مریوان همزمان با تجمع مردمی هفته اردبیل را با مشارکت جوانان و تشکلهای مردمی غنی کنیم رنگ و بوی حسینی در خیابان های نمین صد و هفتمین حضور حماسی مردم کیاشهر همزمان با اقامه عزای حسین(ع) امضای سند همکاری راهبردی توسعه کریدور گردشگری ریلی اردبیل - مشهد برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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