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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶

اردبیل؛ روشن در شب، استوار در عقیده

اردبیل؛ روشن در شب، استوار در عقیده

اردبیل- حضور خیل عظیم شهروندان اردبیلی در اجتماع امشب، تصویری از یکپارچگی و پایبندی به ولایت را رقم زد.

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کد مطلب 6861469

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