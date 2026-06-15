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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

رنگ و بوی حسینی در خیابان های نمین

رنگ و بوی حسینی در خیابان های نمین

نمین - رئیس تبلیغات اسلامی نمین گفت: در آستانه ماه محرم برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری در سطح شهرستان انجام شده است.

حجت‌الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، اظهار کرد: در آستانه ماه محرم برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری در سطح شهرستان انجام شده است و جلسات متعددی با مداحان، هیئت‌امنای مساجد، مسئولان هیئات مذهبی، مبلغین و مبلغات شهرستان برگزار گردید.

وی افزود: پیش از آغاز ماه محرم، مراسم استقبال از این ماه معنوی در نقاط مختلف شهرستان برگزار شد و هماهنگی‌های لازم جهت برپایی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی انجام گرفت تا فضای شهرستان بیش از پیش رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین با اشاره به برگزاری آیین سنتی طشت‌گذاری گفت: مراسم معنوی و باشکوه طشت‌گذاری در تمامی مساجد شهرستان با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایت‌مدار برگزار شد و ارادت مردم به خاندان اهل‌بیت (ع) بار دیگر جلوه‌ای ویژه پیدا کرد.

حجت‌الاسلام رحمانی خاطرنشان کرد: از شب اول ماه محرم، تمامی مساجد و هیئات مذهبی شهرستان مراسم عزاداری و سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) را آغاز خواهند کرد و برنامه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و معرفتی در طول دهه اول محرم برگزار می‌شود.

وی همچنین از اعزام روحانیون به مساجد شهرستان خبر داد و گفت: به منظور تبیین اهداف نهضت عاشورا، پاسخگویی به مسائل دینی و ارتقای سطح معرفتی عزاداران، برای تمامی مساجد شهرستان روحانی اعزام شده است تا مردم عزیز بتوانند از مباحث دینی و معارف اهل‌بیت (ع) بهره‌مند شوند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین در ادامه با اشاره به فعالیت موکب‌های پذیرایی در سطح شهرستان بیان کرد: در ایام محرم، موکب‌های متعددی برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از عزاداران حسینی برپا شده و خادمان اهل‌بیت (ع) با عشق و ارادت به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری هیئات مذهبی، مساجد، روحانیون، مداحان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم محرم، تصریح کرد: خوشبختانه مردم مؤمن و حسینی شهرستان نمین همانند سال‌های گذشته استقبال بسیار خوبی از برنامه‌های ماه محرم داشته‌اند و این حضور گسترده و پرشور نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق مردم به فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) است. امیدواریم همه ما بتوانیم از برکات این ماه عزیز بهره‌مند شده و در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت گام برداریم.

کد مطلب 6861239

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