رنگ و بوی حسینی در خیابان های نمین

حجتالاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، اظهار کرد: در آستانه ماه محرم برنامهریزیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری در سطح شهرستان انجام شده است و جلسات متعددی با مداحان، هیئتامنای مساجد، مسئولان هیئات مذهبی، مبلغین و مبلغات شهرستان برگزار گردید.
وی افزود: پیش از آغاز ماه محرم، مراسم استقبال از این ماه معنوی در نقاط مختلف شهرستان برگزار شد و هماهنگیهای لازم جهت برپایی برنامههای فرهنگی و مذهبی انجام گرفت تا فضای شهرستان بیش از پیش رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین با اشاره به برگزاری آیین سنتی طشتگذاری گفت: مراسم معنوی و باشکوه طشتگذاری در تمامی مساجد شهرستان با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایتمدار برگزار شد و ارادت مردم به خاندان اهلبیت (ع) بار دیگر جلوهای ویژه پیدا کرد.
حجتالاسلام رحمانی خاطرنشان کرد: از شب اول ماه محرم، تمامی مساجد و هیئات مذهبی شهرستان مراسم عزاداری و سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) را آغاز خواهند کرد و برنامههای مختلف مذهبی، فرهنگی و معرفتی در طول دهه اول محرم برگزار میشود.
وی همچنین از اعزام روحانیون به مساجد شهرستان خبر داد و گفت: به منظور تبیین اهداف نهضت عاشورا، پاسخگویی به مسائل دینی و ارتقای سطح معرفتی عزاداران، برای تمامی مساجد شهرستان روحانی اعزام شده است تا مردم عزیز بتوانند از مباحث دینی و معارف اهلبیت (ع) بهرهمند شوند.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین در ادامه با اشاره به فعالیت موکبهای پذیرایی در سطح شهرستان بیان کرد: در ایام محرم، موکبهای متعددی برای خدمترسانی و پذیرایی از عزاداران حسینی برپا شده و خادمان اهلبیت (ع) با عشق و ارادت به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری هیئات مذهبی، مساجد، روحانیون، مداحان و تمامی دستاندرکاران برگزاری مراسم محرم، تصریح کرد: خوشبختانه مردم مؤمن و حسینی شهرستان نمین همانند سالهای گذشته استقبال بسیار خوبی از برنامههای ماه محرم داشتهاند و این حضور گسترده و پرشور نشاندهنده عشق و ارادت عمیق مردم به فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) است. امیدواریم همه ما بتوانیم از برکات این ماه عزیز بهرهمند شده و در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت گام برداریم.
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