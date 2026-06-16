امضای سند همکاری راهبردی توسعه کریدور گردشگری ریلی اردبیل - مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه گفت: این تفاهمنامه با مشارکت انجمنهای حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و جوامع حرفهای هتلها و مراکز اقامتی دو استان در راستای توسعه گردشگری ریلی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در این تفاهمنامه افزایش تبادلات گردشگری و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت متقابل گردشگری مدنظر قرار دارد، افزود: افزایش حجم سفر گردشگران میان دو استان و توسعه گردشگری ریلی و جابهجایی گردشگران از اهداف این تفاهمنامه بوده است.
استاندار اردبیل ادامه داد: از دیگر مزایای این تفاهمنامه معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی و افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی دو استان است.
امامی یگانه حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری را از بندهای مهم تفاهمنامه برشمرد و ادامه داد: طراحی و اجرای بستههای سفر مشترک، جذب سرمایهگذاری و توسعه گردشگری سلامت، زیارتی و معنوی، طبیعتگردی و گردشگری فرهنگی از جمله اهداف این تفاهمنامه محسوب میشود.
گفتنی است سند همکاری توسعه کریدور گردشگری ریلی اردبیل - مشهد میان مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل و غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در دفتر استانداری خراسان رضوی در تهران امضا شد.
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