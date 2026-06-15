به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی و سیاسی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی را ضروری دانست و بر اتخاذ رویکردهای فرهنگی، مشارکتی و مردم‌محور تأکید کرد.

وی اجرای برنامه‌ها در راستای تقویت انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و هویت فرهنگی را از مهم‌ترین اهداف هفته اردبیل عنوان کرد و خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مردمی، مؤسسات فرهنگی و هنری، نخبگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی در طراحی و اجرای برنامه‌ها شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بر دعوت و حضور چهره‌های شاخص ملی و بین‌المللی در برنامه‌های هفته اردبیل، اجرای همزمان و هماهنگ برنامه‌ها در تمامی شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت صداوسیما و سایر رسانه‌ها برای پوشش گسترده و نیز بهره‌گیری مؤثر از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در راستای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی تأکید کرد.

امامی تاکید کرد: جلب مشارکت جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و نسل جدید در برنامه‌های هفته اردبیل و همچنین اجرای برنامه‌های محله‌محور با هدف افزایش مشارکت عمومی شهروندان نیز اهمیت دارد.

وی در پایان با اشاره به شرایط کنونی جامعه، بر طراحی و اجرای برنامه‌هایی با محوریت همدلی، وحدت، انسجام اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.