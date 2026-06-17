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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۹

محرم مظهر همبستگی و حضور نظام مند مردم اردبیل در اجتماعات شبانه

محرم مظهر همبستگی و حضور نظام مند مردم اردبیل در اجتماعات شبانه

اردبیل- مردم اردبیل امشب نیز با حضور پرشور خود در تجمع شبانه حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6862672

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