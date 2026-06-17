https://mehrnews.com/x3cmgy ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۹ کد مطلب 6862672 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۹ محرم مظهر همبستگی و حضور نظام مند مردم اردبیل در اجتماعات شبانه اردبیل- مردم اردبیل امشب نیز با حضور پرشور خود در تجمع شبانه حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اعلام کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6862672 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شب دوم محرم در تجمع میدان بیعت اردبیل مشگین شهر، شب را با شور حسینی پیوند زد مرزداران بیله سوار، شب را با شور حسینی پیوند زدند اردبیل؛ روشن در شب، استوار در عقیده شبهای مقاومت مشگین؛ نوای شاه حسین در رثای ایستادگی برچسبها اردبیل تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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