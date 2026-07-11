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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

میعادفر: ۵۳ بالگرد در اختیار اورژانس کشور است

میعادفر: ۵۳ بالگرد در اختیار اورژانس کشور است

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به وضعیت ناوگان اورژانس هوایی گفت: خدمات بالگردی اورژانس عمدتاً از طریق خرید خدمت از سایر دستگاه‌ها تأمین می‌شود.

جعفر میعادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ناوگان بالگردی اورژانس کشور اظهار کرد: در حال حاضر، تأمین خدمات بالگردی اورژانس بیشتر از طریق خرید خدمت از سایر سازمان‌هایی که دارای امکانات و توانمندی در این حوزه هستند، انجام می‌شود.

وی افزود: در مجموع، حدود ۵۳ بالگرد در سراسر کشور در چرخه خدمات اورژانس هوایی فعالیت دارند. بخشی از این بالگردها متعلق به وزارت بهداشت و شرکت آواسلامت است و سایر بالگردها از ظرفیت دیگر سازمان‌ها برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: با توجه به اینکه اورژانس کشور ساختار تخصصی مستقلی برای اداره ناوگان بالگردی ندارد، ترجیح ما استفاده از مدل خرید خدمت از دستگاه‌هایی است که این امکانات را در اختیار دارند.

میعادفر تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع برای ما ارائه خدمات سریع و مناسب به مردم است و خوشبختانه در این زمینه مشکلی وجود ندارد و خدمات اورژانس هوایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حال ارائه است.

کد مطلب 6862093
محدثه رمضانعلی

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