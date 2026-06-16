جو آرام لرستان تا اوایل هفته آینده؛ افزایش دما در ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، ظهر سه شنبه با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی به رسانه‌ها اظهار داشت: از امروز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ تا اوایل هفته آینده، جو منطقه آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

افزایش سرعت وزش باد در ساعاتی از روز

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: در این مدت، در ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.

افزایش پوشش ابر در مناطق شرقی استان از چهارشنبه تا جمعه

مرادپور تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا جمعه، در ساعات بعدازظهر، افزایش پوشش ابر پدیده غالب آسمان مناطق شرقی استان خواهد بود.

افزایش دما در ۴۸ ساعت آینده

وی در ادامه با اشاره به نوسانات دمایی خاطرنشان کرد: طی ۴۸ ساعت آینده، دماهای روزانه افزایش می‌یابند و هوا گرم‌تر می‌شود.

توصیه به شهروندان برای مدیریت مصرف انرژی

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با توجه به افزایش دمای هوا، از شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران خواست تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند و نسبت به مدیریت مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف توصیه کرد.