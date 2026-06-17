۶۳ هزار تن محصولات دام و طیور در ساری تولید شد

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح دستاوردهای حوزه امور دام شهرستان ساری در سال گذشته، اظهار داشت: بخش دام و طیور این شهرستان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور ایفا می‌کند و شاخص‌های تولیدی این حوزه بیانگر ظرفیت بالای شهرستان در تولید محصولات پروتئینی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به جمعیت دامی این منطقه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۱ هزار و ۶۳۱ رأس دام سنگین و ۳۸۸ هزار و ۳۶۳ رأس دام سبک در ساری نگهداری می‌شود که سالانه ۳۹ هزار و ۱۴۰ تن شیر و ۶ هزار و ۵۳ تن گوشت قرمز تولید می‌کنند.

علوی صنعت طیور را از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی شهرستان برشمرد و افزود: جمعیت طیور شهرستان به ۳۲ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۷۰ قطعه رسیده و در سال گذشته ۵۷ هزار و ۸۳۶ تن گوشت سفید و ۳۱۹ تن تخم‌مرغ خوراکی در واحدهای تولیدی ساری تولید شده است.

وی با تشریح زیرساخت‌های موجود، تصریح کرد: ۲۹۵ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۱۰۰ قطعه، ۳۶ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۶۰۰ قطعه، ۶ واحد جوجه‌کشی مجهز به ۱۳۲ دستگاه با ظرفیت ۱۸۰ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۲۸۰ قطعه و یک واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت هفت هزار و ۵۰۰ قطعه در شهرستان فعال هستند که بستر مناسبی برای تأمین نیازهای پروتئینی منطقه فراهم آورده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در ادامه به ظرفیت‌های زنبورداری نیز اشاره کرد و گفت: زنبورداران ساروی با بهره‌گیری از ۳۰ هزار و ۹۱۰ کلنی زنبور عسل، موفق به تولید ۲۱۳ هزار و ۴۶۹ کیلوگرم عسل در سال گذشته شدند که سهم قابل توجهی در تولید این محصول ارزشمند دارد.

علوی در پایان تأکید کرد: استمرار حمایت از تولیدکنندگان، توسعه واحدهای دام و طیور و ارتقای بهره‌وری در بخش تولیدات دامی، از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در راستای تحقق امنیت غذایی و پایداری تولید است که با جدیت پیگیری می‌شود.

گفتنی است شهرستان ساری به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولیدات دامی و طیور در مازندران، سهم قابل‌توجهی در تأمین نیازهای پروتئینی استان و کشور دارد و توسعه زیرساخت‌های این حوزه همواره مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.