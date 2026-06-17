روحیه مقاومت و ایستادگی ریشه در فرهنگ و هویت ملت ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) در مراسم تجدید میثاق مدیران وزارت جهاد کشاورزی با آرمان‌های امام راحل، اظهار کرد: ملت ایران ملتی است که از آغاز زندگی با نام امام حسین(ع) مأنوس است و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم در فرهنگ و هویت آن ریشه دارد.



وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، افزود: در ارزیابی نتایج این جنگ، با هر معیار و محاسبه‌ای، ملت ایران پیروز این میدان بوده است. با این حال، پس از این پیروزی باید مراقب آفات آن نیز بود. یکی از مهم‌ترین خطرات پس از موفقیت، گرفتار شدن به غرور است. انسان در سختی‌ها و مصائب به یاد خدا می‌افتد، اما هنر آن است که در زمان پیروزی و کامیابی نیز ارتباط خود را با خداوند حفظ کند.



وی ادامه داد: در روایات و معارف دینی نیز بر این نکته تأکید شده است که انسان نباید موفقیت‌ها را به خود نسبت دهد، بلکه باید آنها را از الطاف الهی بداند. نمونه روشن این نگاه را می‌توان در فتح خرمشهر مشاهده کرد. در حالی که همه از پیروزی سخن می‌گفتند، امام خمینی(ره) تأکید کردند که «خرمشهر را خدا آزاد کرد». این بیان نشان می‌دهد که انسان حداکثر می‌تواند ادعا کند به وظیفه خود عمل کرده است، اما توفیق و نتیجه نهایی از جانب خداوند حاصل می‌شود.



حجت الاسلام حسن خمینی بیان کرد: در گذشته مفهوم «توفیق الهی» جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عمومی داشت و همواره توصیه می‌شد که انسان از خداوند طلب توفیق کند و موفقیت‌های خود را مرهون عنایت الهی بداند.

حجت‌الاسلام سید حسن خمینی در ادامه اظهار کرد: توفیق به این معناست که خداوند عواملی را که خارج از اختیار انسان است، با تلاش او همراه و هماهنگ سازد. در هر کاری، بخش اندکی از عوامل در اختیار انسان قرار دارد و عوامل فراوانی خارج از اراده اوست؛ از این رو، موفقیت تنها با تلاش فردی حاصل نمی‌شود و نیازمند فراهم شدن شرایطی است که در اختیار انسان نیست.



تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) گفت: توکل نیز ناظر به همین بخش خارج از اختیار انسان است. انسان موظف است در حوزه مسئولیت خود نهایت تلاش را انجام دهد، اما نتیجه نهایی به عوامل دیگری وابسته است که باید از خداوند خواست آنها را در مسیر موفقیت قرار دهد.



وی ادامه داد: اگر مسئولان کشور در جنگ ۴۰ روزه به موفقیت دست یافتند، به دلیل آن بود که تلاش خود را به کار بستند و لطف الهی نیز شامل حال آنان شد. پس از پیروزی نیز باید از غرور و خودبینی پرهیز کرد و موفقیت‌ها را نتیجه عنایت الهی دانست. پیروزی و حفظ دستاوردهای آن نیازمند ایثار است. چه‌بسا دستیابی به موفقیت دشوار باشد، اما نگهداری آن دشوارتر است؛ زیرا پس از پیروزی، زمینه بروز رقابت‌ها، شهرت‌طلبی‌ها و منیت‌ها فراهم می‌شود و انسان باید بیش از گذشته مراقب نفس خود باشد.



وی با بیان آنکه مسئولیت در نظام اسلامی به معنای خدمت و تلاش بیشتر است، نه برخورداری از امتیاز، تاکید کرد: اگر فردی احساس کند شخص دیگری توانایی بیشتری برای انجام مسئولیت دارد، باید این موضوع را بپذیرد و منافع عمومی را بر خواسته‌های شخصی ترجیح دهد. آنچه موجب تداوم پیروزی‌ها می‌شود، دوری از نزاع‌های بی‌حاصل، حفظ وحدت و آغاز جهاد اکبر، یعنی مبارزه با نفس است. ملت ایران در طول ۳۹ روز مقاومت نشان داد که هرگاه با همدلی و استقامت حرکت کند، به نتیجه خواهد رسید.



حجت الاسلام حسن خمینی ادامه داد: ظرفیت جمهوری اسلامی و مردم ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون به کار گرفته شده است و تجربه‌های اخیر نیز این واقعیت را آشکار کرد.



حجت‌الاسلام حسن خمینی عنوان کرد: استقامت تنها وظیفه فردی نیست، بلکه باید به یک ویژگی عمومی و اجتماعی تبدیل شود. جامعه‌ای که اعضای آن در کنار یکدیگر بر مسیر حق و مسئولیت‌پذیری پافشاری کنند، به پیروزی دست خواهد یافت. باید با اعتماد به خداوند و بهره‌گیری از وحدت و استقامت ملی، از او بخواهیم که همچنان لطف و عنایت خود را شامل حال ملت ایران قرار دهد و ما را در ادامه این مسیر یاری کند.