رئیس اداره تبلیغات اسلامی جرقویه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حجتالاسلام والمسلمین آقایی و معارفه حجتالاسلام والمسلمین کوهگرد به عنوان رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جرقویه ظهر چهارشنبه با حضور شهرام آذرپی فرماندار این شهرستان و جمعی از مسئولان شهرستانی، روحانیون و فعالان فرهنگی برگزار شد.
فرماندار شهرستان جرقویه در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات و تلاشهای ارزنده حجتالاسلام والمسلمین آقایی در دوران مسئولیت، نقش سازمان تبلیغات اسلامی را در ترویج فرهنگ دینی، تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی شهرستان بسیار مهم و اثرگذار دانست.
آذرپی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی کشور، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و فرهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی تأکید و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعالیتهای فرهنگی هدفمند، امیدآفرین و متناسب با نیازهای نسل جوان هستیم.
وی همچنین برای حجتالاسلام والمسلمین کوهگرد در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: امید است با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، هیئات مذهبی، مؤسسات فرهنگی و فعالان قرآنی، شاهد توسعه و ارتقای برنامههای فرهنگی و مذهبی در شهرستان باشیم.
در پایان این مراسم، از خدمات حجتالاسلام والمسلمین آقایی تقدیر شد و حکم مسئولیت حجتالاسلام والمسلمین کوهگرد به عنوان رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جرقویه اعطا شد.
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