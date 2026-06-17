به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴، به همراه جمعی از مدیران شهری، با حضور در محلات آسیب‌دیده و دیدار چهره به چهره با ساکنانی که واحدهایشان در سطح آسیب‌دیدگی گرید B قرار داشت، ضمن اهدا گلدان و شیرینی از طرف شهردار تهران، فرآیند اسکان مجدد آنان را بررسی کرد.

وی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به سرعت بخشیدن به روند بازسازی معابر و منازل اظهار داشت: اولویت اصلی ما در شهرداری تهران و منطقه ۴، بازگرداندن آرامش و امنیت به فضای زندگی شهروندان بود؛ لذا با دستور مستقیم شهردار محترم تهران، عملیات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با تمام توان آغاز شد و امروز بسیار خرسندیم که این خانواده‌ها پس از دوران اسکان موقت در هتل، به خانه‌های نوسازی‌شده خود بازگشته‌اند.

وی در ادامه افزود: ما خود را موظف به حمایت تمام‌قد از آسیب‌دیدگان می‌دانیم و این بازدیدها به منظور اطمینان از کیفیت بازسازی و ابلاغ پیام تبریک و همدردی مدیریت شهری انجام شد؛ تلاش کردیم تا با نوسازی واحدهای آسیب‌دیده در کمترین زمان ممکن، خاطرات تلخ گذشته را با شیرینی بازگشت به خانه جایگزین کنیم و در کنار مردم عزیز منطقه باقی خواهیم ماند. شایان ذکر است در این منطقه ۱۰ هزار واحد آسیب دیده بود که تاکنون ۹۸ درصد آن‌ها بازسازی و آماده تحویل شده است.

در این بازدیدها، شهروندان ضمن ابراز رضایت از کیفیت بازسازی و خدمات ارائه شده در دوران اسکان موقت، از پیگیری‌های مستمر شهرداری منطقه ۴ جهت تسریع در بازگشت به زندگی عادی قدردانی کردند.