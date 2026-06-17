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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

بازسازی ۹۸ درصد واحدهای آسیب‌دیده در منطقه ۴

بازسازی ۹۸ درصد واحدهای آسیب‌دیده در منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ تهران از بازسازی ۹۸ درصد واحدهای آسیب‌دیده این منطقه خبر داد و گفت: خانواده‌های اسکان‌یافته در هتل‌ها پس از تکمیل عملیات بازسازی، به منازل خود بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴، به همراه جمعی از مدیران شهری، با حضور در محلات آسیب‌دیده و دیدار چهره به چهره با ساکنانی که واحدهایشان در سطح آسیب‌دیدگی گرید B قرار داشت، ضمن اهدا گلدان و شیرینی از طرف شهردار تهران، فرآیند اسکان مجدد آنان را بررسی کرد.

وی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به سرعت بخشیدن به روند بازسازی معابر و منازل اظهار داشت: اولویت اصلی ما در شهرداری تهران و منطقه ۴، بازگرداندن آرامش و امنیت به فضای زندگی شهروندان بود؛ لذا با دستور مستقیم شهردار محترم تهران، عملیات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با تمام توان آغاز شد و امروز بسیار خرسندیم که این خانواده‌ها پس از دوران اسکان موقت در هتل، به خانه‌های نوسازی‌شده خود بازگشته‌اند.

وی در ادامه افزود: ما خود را موظف به حمایت تمام‌قد از آسیب‌دیدگان می‌دانیم و این بازدیدها به منظور اطمینان از کیفیت بازسازی و ابلاغ پیام تبریک و همدردی مدیریت شهری انجام شد؛ تلاش کردیم تا با نوسازی واحدهای آسیب‌دیده در کمترین زمان ممکن، خاطرات تلخ گذشته را با شیرینی بازگشت به خانه جایگزین کنیم و در کنار مردم عزیز منطقه باقی خواهیم ماند. شایان ذکر است در این منطقه ۱۰ هزار واحد آسیب دیده بود که تاکنون ۹۸ درصد آن‌ها بازسازی و آماده تحویل شده است.

در این بازدیدها، شهروندان ضمن ابراز رضایت از کیفیت بازسازی و خدمات ارائه شده در دوران اسکان موقت، از پیگیری‌های مستمر شهرداری منطقه ۴ جهت تسریع در بازگشت به زندگی عادی قدردانی کردند.

کد مطلب 6863531

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