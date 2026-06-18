به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند ظهر امروز پنج‌شنبه در حاشیه مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در خصوص حضورش در خرم‌آباد، اظهار داشت: جا دارد در ابتدا ایام ماه محرم را خدمت همه شیعیان کشورم تسلیت بگویم و در ابتدای صحبت‌هایم از جناب آقای رحمتی سرمربی فصل گذشته تیم خیبر تشکر کنم که زحمات بسیار زیادی در این تیم کشید.

وی در خصوص وضعیت بازیکنان این تیم برای فصل جدید، گفت: امروز روز اول کاری ما است و هنوز در خصوص مسائل نقل‌وانتقالات و جابه‌جایی‌ها صحبت‌های زیادی با مسئولان باشگاه نداشتیم؛ اما به‌هرحال تصمیم‌گیری ما این است که بتوانیم هم میانگین سنی تیم را نسبت به سال گذشته جوان‌تر کنیم و هم اینکه بتوانیم جایگاه بهتری در جدول کسب کنیم.

سرمربی جدید تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در پاسخ به این سؤال که خیبر فصل گذشته رتبه نهم را کسب کرد و او چه برنامه‌ای برای فصل جدید دارد گفت: واقعیت این است که هدف ما استفاده از بازیکنان جوان و همچنین کسب رتبه تک‌رقمی در جدول است.

کمالوند ضمن تشکر از زحمات «مسعود عبدی» مالک باشگاه خیبر، گفت: به‌هرحال ایشان در این شرایط بحرانی اقتصادی خود را وقف باشگاهی چون خیبر کرده که بتواند دل مردم استان لرستان و لر تباران را شاد کند. ما هم امیدوار هستیم که امسال بتوانیم با کسب نتایج خوب زحمات ایشان را جبران کنیم.