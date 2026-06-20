کد مطلب 6865487 https://mehrnews.com/x3cnrZ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵ کد مطلب 6865487 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵ تصاویری از حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان رژیم صهیونیستی از بامداد امروز حملات پرشماری را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله نبطیه و صور آغاز کرده است. کپی شد مطالب مرتبط یمن: محور مقاومت در برابر حملات علیه لبنان ساکت نخواهد ماند رسانه صهیونیست: دیگر هیچ آمریکایی جرات حمله به ایران را نخواهد داشت وزیر اسرائیلی: دیر یا زود به سوریه حمله میکنیم درگیری کلامی نماینده اسرائیل با ۲ مقام سازمان ملل ارتش لبنان: اسرائیل نمیخواهد ثبات به کشور بازگردد برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی لبنان جنوب لبنان
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