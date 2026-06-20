کد مطلب 6865487
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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

تصاویری از حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

تصاویری از حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی از بامداد امروز حملات پرشماری را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله نبطیه و صور آغاز کرده است.

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