رسانه صهیونیست: دیگر هیچ آمریکایی جرات حمله به ایران را نخواهد داشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که این هفته منطقه شاهد تغییر در موازنه قدرت استراتژیک در خاورمیانه بود.
این رسانه صهیونیستی با طرح این ادعا که «اسرائیل تا کنون قویترین قدرت منطقهای بود»، اذعان کرد که تل آویو توانایی خود را برای تأثیرگذاری و شکلدهی به ویژگیهای منطقه خاورمیانه از دست داد.
معاریو تصریح کرد که تفاهمنامه ایران و آمریکا، تهران را به قویترین و تأثیرگذارترین قدرت منطقهای در خاورمیانه تبدیل میکند.
بر اساس این گزارش صهیونیستی، پیش از این نتانیاهو، ترامپ را متقاعد کرده بود که سرنگونی حاکمیت ایران امکانپذیر است و با عدم موفقیت در دستیابی به این هدف، سایر دستاوردهای جنگ کاهش یافت.
معاریو افزود که با گسترش دامنه جنگ، ایران در مختل کردن یک آبراه بینالمللی موفق شد و قدرت نیز آمریکا نتوانست بازگشایی تنگه هرمز را با زور تضمین کند.
این رسانه صهیونیستی تاکید کرد که نتانیاهو تلاش خواهد کرد تا از قابلیت انفجار صحنه لبنان برای ناکام گذاشتن مذاکرات استفاده کند که ممکن است تلفات ارتش و عدم امنیت در شمال را تشدید کند.
معاریو افزود: نتانیاهو ممکن است آمریکاییها را به تحمیل خروج ارتش رژیم اسرائیل از لبنان بدون هیچ امتیازی سوق دهد.
این گزارش در پایان اذعان کرد: پس از شکست این جنگ، بعید است که هیچ آمریکایی در آینده جرأت مقابله با ایران را داشته باشد و ما در این نبرد تنها ماندیم.
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