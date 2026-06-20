به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، عمیخای شکلی وزیر امور مهاجران رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی نسبت به ماهیت روابط میان سوریه و ترکیه گفت، ترکیه و سوریه چالش بزرگتری برای اسرائیل نسبت به ایران به شمار می روند.

وی که عضو حزب حاکم به سرکردگی نتانیاهو در اراضی اشغالی است اضافه کرد: اسرائیل دیر یا زود به سوریه حمله خواهد کرد.

این در حالی است که رژیم جولانی از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون نه تنها هیچ موضع خصمانه ای علیه رژیم صهیونیستی نگرفته بلکه در برابر تجاوزات پی در پی زمینی و هوایی این رژیم علیه سوریه هیچ اقدامی نکرده و حتی بارها بر تمایل خود برای توافق با تل آویو تاکید کرده است.

در حالی که ترکیه قصد داشت حمص و حماه را به پایگاه نظامی خود تبدیل کند رژیم صهیونیستی با بمباران فرودگاه های این مناطق نیروهای ترکیه را مجبور به عقب نشینی کرد.