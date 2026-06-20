به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش لبنان اعلام کرد در جریان حملات رژیم صهیونیستی به منطقه کفررمان واقع در جنوب این کشور یکی از نظامیان ارتش جان خود را از دست داد.

ارتش لبنان اضافه کرد: حملات اسرائیل باعث برجای ماندن تعداد بیشتری از شهدا در این کشور می شود. این حملات با هدف سنگ اندازی در مسیر هر گونه راهکار برای بازگرداندن ثبات به لبنان صورت می گیرد.

سازمان دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد که تنها در جریان حمله اسرئیل علیه منطقه عریصالیم در نبطیه دست کم چهار تن به شهادت رسیده اند.

لازم به ذکر است ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایات زیادی که روز گذشته در جنوب لبنان انجام داد، امروز نیز حملات پرشماری را علیه مناطق مختلف تدارک دیده است. در همین رابطه شبکه الجزیره گزارش داد که حملات هوایی صهیونیست‌ها به جنوب لبنان، شهرک‌های کفررمان، شوکین و کفر جوز در منطقه نبطیه را هدف قرار داد.