یمن: محور مقاومت در برابر حملات علیه لبنان ساکت نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، وزارت خارجه دولت انصارالله یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نقض آشکار قوانین بین المللی و یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا است چرا که در این یادداشت بر ضرورت توقف فوری و دائمی حملات نظامی علیه تمام جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده است.
در این بیانیه آمده است: تجاوزات رژیم صهیونیستی با هدف از بین بردن تلاش های جاری برای پایان دادن به درگیری ها در منطقه و ناکام گذاشتن مسیر تحقق امنیت و ثبات صورت می گیرد.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: محور جهاد و مقاومت هرگز در برابر این تجاوزات صهیونیستی علیه لبنان دست بسته نخواهد ماند. عملیات رزمندگان لبنانی نیز در راستای حق مشروع این کشور در دفاع از خود صورت می گیرد.
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