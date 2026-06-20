درگیری کلامی نماینده اسرائیل با ۲ مقام سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست سازمان ملل در خصوص روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی در درگیری ها شاهد حمله لفظی دن دانون نماینده رژیم صهیونیستی به ۲ مقام این سازمان بود.

در جریان این نشست گزارشی مطرح شد که رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات علیه کودکان در جریان درگیری های مسلحانه متهم می کرد. دنون در این جلسه خواهان استعفای برامیلا باتن نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت های جنسی شد چرا که وی را بی طرف نمی دانست! این مقام سازمان ملل پیشتر گزارشی را تهیه کرده بود که در آن برای نخستین بار نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه این تجاوزات درج شد.

سخنان دانون باعث واکنش ونیسا فریزر نماینده ویژه امور کودکان و درگیری های مسلحانه شد. وی تصریح کرد که گزارش های سازمان ملل بر پایه ادله موثق تهیه شده است.

دانون در ادامه حملات لفظی خود خطاب به وی گفت: همین الان ساکت شو. گزارش تو ننگ آور است!