خرید اقساطی محصولات مدیران خودرو از همراه مکانیک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت‌های جدید محصولات مدیران خودرو را دیده‌اید؟ اگر پیگیر قیمت‌های روز این خودروساز هستید که هیچ؛ اما اگر به‌تازگی قصد خرید محصولات مدیران خودرو را دارید و روی قیمت‌های پارسال با افزایشی اندک حساب کرده‌اید، باید بگوییم که این شرکت قیمت برخی از مدل خود مثل X۵۵ را نسبت به ۱۴۰۴ دو برابر کرده است.

اما ناامید نشوید و قبل از عقب‌گرد به سمت خودروهای داخلی یا خارجی قدیمی، بد نیست به خرید اقساطی ماشین موردنظرتان هم فکر کنید. اینجا به تمام شرایط و مدارک لازم برای خرید اقساطی محصولات مدیران خودرو با شرایط پرداخت متنوع، تحویل۲۴ ساعته و ثبت سند شش‌دانگ می‌پردازد.

با ۵۰ درصد مبلغ، صاحب خودرو شوید!

یکی از شرکت‌هایی که چند سالی است در زمینه فروش اقساطی ماشین بسیار فعال ظاهر شده؛ همراه مکانیک است.

در همراه مکانیک برای خرید اقساطی محصولات مدیران خودرو، داشتن توانایی مالی برای پیش‌پرداخت ۵۰ درصدی و مابقی مبلغ در اقساط یک تا ۶۰ ماهه، کافی است. همراه مکانیک برای پرداخت ۵۰ درصد مابقی، به شما تسهیلات می‌دهد و سایر شرایط را مطابق با وضعیت مالی شما هماهنگ می‌کند. مبلغ تسهیلات هم می‌تواند تا ۵ میلیارد تومان برسد.

جدول زیر شرایط خرید قسطی ۴۸ و ۶۰ ماهه محبوب‌ترین خودروهای مدیران خودرو از همراه مکانیک را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که مدل ۱۴۰۴ خودروهای ام وی ام X۵۵ و تیگو ۸ صفر هستند.

نام خودرو مدل قیمت (تومان) مدت بازپرداخت پیش‌پرداخت (تومان) ام وی ام X۲۲ پرو ۱۴۰۲ ۲.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ماهه ۱.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۴ ۲.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ ماهه ۱.۷۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ام وی ام X۵۵ پرو ۱۴۰۲ ۳.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ماهه ۲.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۴ ۴.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ ماهه ۲.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰ فونیکس تیگو ۸ پرو ۱۴۰۲ ۶.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ماهه ۴.۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۴ ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ ماهه ۵.۷۶۶.۰۰۰.۰۰۰ فونیکس FX ۱۴۰۲ ۴.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ماهه ۳.۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۴ ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ ماهه ۳.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰

چرا برای خرید قسطی محصولات مدیران خودرو، سراغ همراه مکانیک برویم؟

خودروهای مدیران خودرو توسط سایر شرکت‌ها و حتی توسط این خودروساز هم به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند؛ اما چرا طرح همراه مکانیک نسبت به آن‌ها برتری دارد؟ به خواندن ادامه دهید تا جواب این سؤال را بگیرید:

تحویل ۲۴ ساعته؛ نه چندماهه!

تحویل خودرو در طرح قسطی محصولات مدیران خودرو در همراه مکانیک یک‌روزه است؛ درحالی‌که کمتر کسی دیده یا شنیده که مدیران خودرو در طرح‌های اقساطی‌ خود، ماشین‌ها را یک‌روزه تحویل بدهد. فضای مجازی پر است از گله‌گزاری‌های افرادی که نقدی یا قسطی از این خودروساز ماشین خریده‌اند و نزدیک به یک سال یا بیشتر منتظر تحویل مانده‌اند.

تحویل فوری همراه مکانیک به معنای قیمت بالاتر هم نیست؛ چون این پلتفرم قیمت خودروها را بر اساس گزارش کارشناسی، قیمت‌های روز و معاملات واقعی بازار تعیین می‌کند.

خرید خودرو به‌صورت کارشناسی شده و با ضمانت

آمارهای همراه مکانیک نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد خودروهای کارکرده و ۲۰ درصد خودروهای صفر ایراد فنی یا بدنه دارند و تعداد قابل‌توجهی از این خودروها، چینی هستند؛ یعنی اگر خودروهای صفر مدیران خودرو را از خود شرکت بخرید، احتمال وجود مشکل در آن‌ها کم نیست. اگر هم بعد از تحویل خودرو متوجه این مشکلات شوید، نمی‌توانید بابت ادعای خود خسارت بگیرید.

خرید محصولات مدیران خودرو از همراه مکانیک، با کارشناسی مفصل و بررسی زیر و بم ماشین همراه است که اتفاقا امکان خواندن گزارش کارشناسی نیز برای خریدار مهیا است. برای اطمینان بیشتر، کارشناسان همراه مکانیک یک بار هم خودرو را در حضور خودتان کارشناسی می‌کنند و به شما ضمانت‌نامه ۸۰۰ میلیون تومانی برای کارشناسی می‌دهند. علاوه بر این، اصلاً خودروهای دارای مشکلات اساسی فنی و بدنه در نمایشگاه‌های آنلاین و حضوری همراه مکانیک عرضه نمی‌شوند.

تنوع بالای خودروها

در فراخوان‌های مدیران خودرو و طرح‌های برخی از شرکت‌های لیزینگ، مدل‌ ماشین‌ها محدود است؛ درحالی‌که همراه مکانیک تنوع بالایی از ماشین‌های مدیران خودرو را در نمایشگاه آنلاین و شعب حضوری خود دارد و می‌توانید ماشین‌های کارکرده این شرکت را هم از همراه مکانیک قسطی بخرید.

حتی اگر محصولی از مدیران خودرو را بخواهید که در نمایشگاه‌های همراه مکانیک موجود نیست، می‌توانید خودتان آن را پیدا کنید و از همراه مکانیک بخواهید که شرایط خرید قسطی آن را برایتان فراهم کند. البته این ماشین باید از سد کارشناسی سخت‌گیرانه همراه مکانیک بگذرد.

مدارک لازم برای خرید قسطی محصولات مدیران خودرو از همراه‌مکانیک

برای ثبت‌نام در طرح خرید اقساطی ماشین‌های مدیران خودرو از همراه مکانیک، باید مدارک زیر را داشته باشید:

مدارک شناسایی مثل کارت ملی و شناسنامه

گردش حساب شش‌ماهه

دسته‌چک صیادی بنفش

سند یا اجاره‌نامه محل سکونت

فیش حقوقی یا جواز کسب

اگر مدارکی مثل فیش حقوقی یا جواز کسب ندارید، می‌توانید از طرح خرید نقدی با تسویه ۳۰ روزه استفاده کنید. در این طرح حداقل ۵۰ درصد مبلغ خودرو را اول و مابقی را طی ۳۰ روز و مطابق با قیمت روز خودرو در زمان ثبت‌نام می‌پردازید.

ثبت‌نام برای طرح خرید قسطی مدیران خودرو کجا انجام می‌شود؟

برای جا نماندن از تورم و ثبت‌نام در طرح قسطی خرید محصولات مدیران خودرو با بهترین شرایط ممکن، همین حالا تلفن را بردارید و با شماره ۰۲۱۶۷۶۳۲۰۰۰ تماس بگیرید. یا می‌توانید وارد سایت همراه مکانیک شوید و تمام مراحت ثبت درخواست خود را به‌صورت آنلاین پیش ببرید.

همچنین برای دیدن خودروها از نزدیک و پیش بردن مراحل ثبت‌نام، می‌توانید به شعب حضوری همراه مکانیک در تهران و کرج نیز مراجعه کنید. در این مراکز امکان استفاده از خدمات مشاوره حرفه‌ای حضوری برای انتخاب خودروی مناسب را خواهید داشت (نشانی تمام شعب حضوری در سایت همراه مکانیک قابل مشاهده است).