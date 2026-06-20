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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹

هیئت جمهوری اسلامی ایران وارد سوئیس شد

هیئت جمهوری اسلامی ایران وارد سوئیس شد

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد وارد سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد وارد سوئیس شد.

هیئت ایرانی قرار است در گفت‌ وگوهای پیش رو، نحوه اجرای تعهدات مندرج در تفاهم ایران و آمریکا را پیگیری کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از عزیمت هیئت تأکید کرد که این سفر به‌معنای آغاز مرحله دوم مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی نیست و هدف اصلی آن، مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است.

کد مطلب 6866265

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